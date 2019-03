Laboratorium rozwoju

Z cyklu: Lepsze życie

Nawet jeśli ludzie spotykają się na zasadzie czystego przypadku, to już relacja jaką tworzą nie jest przypadkowa. Każdy związek jest szansą na rozwój, każda relacja stwarza możliwość nie tylko doskonalenia siebie, swojego charakteru ale także wzajemnego uczenia się i ulegania wpływowi drugiej osoby. Związki to laboratorium uczuć i ciągłe wyzwania do wzrastania, rozwoju. Nikt tak bardzo jak bliskie nam osoby nie stymuluje nas do wzrastania, do rozwoju duchowego. Bardzo często to, co postrzegamy w życiu jako zły wybór partnera, jest w gruncie rzeczy szansą na podniesienie się o stopień w rozwoju duchowym, a już nic i nikt tak bardzo nie stymuluje do rozwoju jak dzieci dostarczające wyzwań. Niestety nie każdy podchodzi do związku z potrzebną do takich korzyści świadomością oraz wrażliwością podatną na zranienie. Przeciwnie: z jednej strony nie wszyscy nastawieni są nawet do bliskich im osób empatycznie, nie mają gotowości do zrozumienia tego, co mówią i tego co czują. Z drugiej strony niektórzy opancerzają się, zakładają maski, nie pokazują co naprawdę czują. Wszystko po to, aby nie dać się właśnie zranić, nie czuć bólu, gdyby przypadkiem stało się coś, czego nie chcą. Tyle tylko, że jeśli z powodu utraty wrażliwości nie czuje się bólu, to z tego samego powodu nie czuje się również współczucia, wdzięczności i samej miłości. Tak, tak… choć myślimy, że kochamy, często zupełnie inne uczucia patronują naszym związkom: przywiązanie, przylgnięcie do kogoś z obawy bycia samym, wygoda, symbioza a nawet uzależnienie lub pasożytnictwo. Jednak jest to wciąż związek, w którym dzieli się wspólną przestrzeń (choćby od czasu do czasu) wspólne zdania, wymienia myśli (jakie by nie były) i emanuje uczucia. Każda z osób w związku pozostaje jakby w kręgu energetycznym drugiej osoby. Uczucia jednej osoby – rodzaj wibracji jakie powodują – interferują z wibracjami drugiej osoby. W tych polach odbywa się niejako siłowanie energetyczne – autentyczne zmagania o to jakie uczucia zwyciężają w związku. Miłość, radość, współczucie, wdzięczność, pasja i zachwyt mają silniejsze i wyższe wibracje niż uczucia nieprzyjemne. Prawdziwa miłość zapanuje w obszarze energetycznym nawet wtedy, kiedy pierwotnie wypływać będzie tylko od jednej osoby. Kiedy piszę miłość nie mam na myśli erotycznego zakochania, pasji czy namiętności (choć to także dobre uczucia) ale raczej ciągłą decyzję trwania w związku i radzenia sobie z tym, co się dzieje w życiu, dzielenie odpowiedzialności za wspólne obszary i gotowość niesienia wsparcia tam, gdzie każda z osób działa sama. To widzenia w drugim człowieku dobra, widzenie go takim jakim może być w swoim najlepszym wydaniu. Takie związki są najpełniejsze.

Współczesność stworzyła nam zbyt łatwe możliwości zarówno do wchodzenia w związki jak i do wychodzenia z nich. Straciły one przez to swoją główną funkcję – stymulowanie rozwoju. Warto jednak wiedzieć, że związek nigdy się nie kończy. Jakieś cząsteczki energetyczne po naszych ex – mężach, żonach, partnerach, przyjaciołach zostaną w nas do końca życia. Jeśli nie wykorzystaliśmy właściwie szansy na wzrośnięcie w związku, zawsze możemy to zrobić… na odległość. Można wybaczyć, rozgrzeszyć, docenić, posłać wdzięczność, uznać racje, przeprosić, podziękować, błogosławić… Każdy z tych aktów to poważny stopień na schodach duchowego rozwoju.