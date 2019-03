Legenda polskiego rocka w Kanadzie – Lady Pank Zespół Lady Pank to nasza młodość, “muza”, która towarzyszyła nam i Polsce w jej najnowszej historii. “Mniej niż zero” to legendarny przebój, z którym każdy ma masę wspomnień. Lady Pank powstał w 1981 roku we Wrocławiu, stworzony przez Jana Borysewicza i Andrzeja Mogielnickiego. Było to tuż po odejściu z Budki Suflera gitarzysty i kompozytora Jana Borysewicza oraz autora tekstów Andrzeja Mogielnickiego. Nazwa grupy pochodzi od tytułu pierwszego nagrania „Mała Lady Punk” (z nieco zmienioną pisownią). W sierpniu 1982 w warszawskim klubie Park zespół oficjalnie zadebiutował w składzie: Jan Borysewicz, Edmund Stasiak, Paweł Mielczarek i Andrzej Polak (w tym składzie zespół zagrał 5 koncertów). Wkrótce powstał tam pierwszy fanklub zespołu. W tym czasie ukazał się też pierwszy singel „Mała Lady Punk” / „Minus 10 w Rio”. Wkrótce wyklarował się skład zespołu: Jan Borysewicz – gitara solowa; Janusz Panasewicz – śpiew; Paweł Mścisławski – bas; Edmund Stasiak – gitara oraz Jarosław Szlagowski – perkusja. W tym okresie muzyka zespołu jednoznacznie oscylowała wokół rozwijającego się wówczas stylu New Wave (Nowa fala). This slideshow requires JavaScript. Szczyt popularności Lady Pank przypadł na rok 1983 kiedy to zespół wykonał ponad 360 koncertów (m.in.: na Rock Arenie w Poznaniu i na KFPP w Opolu). W listopadzie 1983 miał miejsce galowy koncert zespołu w Hali Gwardii w Warszawie. Spektakl zarejestrowała TVP. Zespół zagrał wówczas takie utwory jak: „Tańcz głupia tańcz”, „Kryzysowa narzeczona”, „Zamki na piasku”, „Wciąż bardziej obcy”, „Moje Kilimandżaro”, „Vademecum skauta”. Oprócz „Tańcz głupia tańcz” wszystkie znalazły się na debiutanckiej płycie pt. Lady Pank wydanym pod koniec roku. Album był zbliżony brzmieniowo do popularnej wówczas za granicą grupy The Police. Zespół wówczas konkurował głównie z Republiką oraz innymi grupami takimi jak Perfect, Oddział Zamknięty, Lombard, Bajm i Maanam. Pod koniec roku 1985 zespół rozpoczął występy zagraniczne – w Wielkiej Brytanii, Finlandii (festiwal Ruisrock), ZSRR, a także trzytygodniową trasę koncertową po USA. Wówczas o podboju Ameryki przez Lady Pank w polskich mediach zrobiło się głośno. W Stanach została wydana płyta Drop Everything (anglojęzyczny odpowiednik pierwszego albumu), która była promowana singlem i teledyskiem „Minus Zero”. Sami muzycy nie znali wówczas języka angielskiego. Szybko zrezygnowali z kariery w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie z USA w radiu pojawiły się dwa przeboje – „Someone’s round the corner” oraz wydana już w Polsce „Sztuka latania” zamieszczona na składance różnych wykonawców pod tym samym tytułem wraz z utworem „Banalna rzecz”. Niedługo potem zespół wydał kolejny singel „Raport z N.” / „Rysunkowa postać”. W tym samym roku wystąpił jako gwiazda festiwalu w Sopocie. Był to pierwszy koncert gdy perkusistę, Jarosława Szlagowskiego, zastąpił Andrzej Dylewski (ten sam który wziął udział w nagraniu pierwszego utworu „Mała Lady Punk”). Dalsze etapy kariery Lady Pank Na rok 2018 zespół przygotował specjalny projekt pod hasłem LP1. Z racji jubileuszu 35-lecia debiutanckiej płyty, ukazał się jej remake, na którym przeboje „Mniej niż zero”, „Kryzysowa narzeczona”, „Fabryka małp”, „Vademecum skauta” czy „Zamki na piasku” zaśpiewali zaproszeni przez Lady Pank goście – Grzegorz Markowski, Tomasz Organek, Krzysztof Zalewski, Kasia Kowalska, Piotr Rogucki, Maciej Maleńczuk oraz Katarzyna Nosowska . Materiał został wzbogacony o trzy piosenki: „Mała Lady Punk”, „Tańcz głupia, tańcz” i „Minus 10 w Rio”. Premiera albumu odbyła się 15 czerwca 2018 roku. 9 października 2018 grupa wyruszyła w trasę promocyjną projektu LP1, rozpoczynając ją w Zielonej Górze. Z zespołem na jednej scenie gościnnie wystąpili: Wojtek Olszak (instrumenty klawiszowe), Marcin Nowakowski (saksofon) oraz Krzysztof Zalewski (wokal w utworze „Fabryka Małp”). 16 listopada podczas koncertu w Warszawskim klubie Stodoła, odbyło się uroczyste wręczenie złotej płyty za album LP1. W 2019 roku zespół kontynuuje trasę LP1. Zespół wydał ponad 20 płyt i dziesiątki przebojów, m.in. „Mniej niż zero”, „Wciąż bardziej obcy”, „Kryzysowa narzeczona”, „Zawsze tam, gdzie ty”. Pierwszy oficjalny koncert pod szyldem Lady Pank zespół zagrał w czteroosobowym składzie (Jan Borysewicz – wokal, gitara; Edmund Stasiak – gitara; Paweł „Kawka” Mielczarek – gitara basowa; Andrzej Polak – perkusja) 14 sierpnia 1982 roku z okazji otwarcia studenckiego klubu Park. Obecnie zespół Lady Pank gra w składzie: Jan Borysewicz – gitara solowa, śpiew

Janusz Panasewicz – śpiew

Kuba Jabłoński – perkusja

Krzysztof Kieliszkiewicz – gitara basowa W 2019 roku Lady Pank jeździ po USA i Kanadzie, a w Toronto wystąpi 31 marca. Historia Lady Pank rok po roku OFICJALNA STRONA LADY PANK Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

