Legia goni lidera w piłkarskiej ekstraklasie Lider piłkarskiej ekstraklasy Lechia Gdańsk przegrała na wyjeździe z KGHM Zagłębiem Lubin 1:2 w meczu kończącym 24. kolejkę rozgrywek. Jej przewaga nad drugą w tabeli, broniącą tytułu Legią Warszawa zmalała z siedmiu do czterech punktów.W poniedziałek gospodarze objęli prowadzenie w 28. minucie, kiedy do bramki z rzutu karnego trafił Filip Starzyński. Gdańszczanom udało się wyrównać kilka chwil przed przerwą, gdy dośrodkowanie z lewej strony boiska na gola zamienił Jarosław Kubicki. Ostatnie słowo należało jednak do Zagłębia, a konkretnie do Damjana Bohara. Słoweniec musiał tylko trafić w bramkę z odległości kilku metrów po precyzyjnym dośrodkowaniu po ziemi Bartłomieja Pawłowskiego. Mistrz Polski swoje spotkanie tej kolejki rozegrał w piątek. Wówczas pokonał przed własną publicznością Miedź Legnica 2:0. Bramki strzelili dwaj obcokrajowcy – Hiszpan Carlitos (22) i sprowadzony zimą Portugalczyk Iuri Medeiros (62). Kolejne lokaty zajmują Piast Gliwice i Jagiellonia Białystok, które zgromadziły po 40 punktów. Zagłębie ma 33 i jest na dziewiątej pozycji. W tej kolejce “Miedziowi” wyprzedzili Wisłę Kraków (32), która przegrała u siebie w niedzielę z Pogonią Szczecin 2:3. Lech Poznań i Pogoń Szczecin po niedzielnych zwycięstwach zbliżyły się do ścisłej czołówki ekstraklasy. Prowadzony przez byłego selekcjonera Adama Nawałkę Lech pokonał Arkę 1:0. Gola, swojego 12. w sezonie, krótko przed przerwą uzyskał Duńczyk Christian Gytkjaer. Mecz nie zachwycił, ale gospodarze po nieudanym początku rundy odnieśli drugie z rzędu zwycięstwo i w obu tych potyczkach nie stracili gola. Z 39 punktami “Kolejorz” jest piąty, ale traci tylko jeden do plasujących się bezpośrednio przed nim Jagiellonii Białystok i Piasta Gliwice, więc walka o podium wydaje się bardzo realna. Czarną serię mają piłkarze Arki Gdynia, którzy jako jedyni spośród 16 zespołów wiosną nie powiększyli jeszcze dorobku. Drużyna trenera Zbigniewa Smółki w tej rundzie doznała już czwartej porażki, a jednocześnie szóstej w ośmiu ostatnich występach, w których ani razu nie sięgnęła po komplet punktów. 25 punktów wystarcza co prawda do 11. lokaty w tabeli, ale nad znajdującą się w strefie spadkowej Wisłą Płock przewaga stopniała do dwóch. Wciąż dobrze spisuje się szczecińska Pogoń. Wiosną przegrała tylko na inaugurację i to na boisku lidera (1:2), ale gdyby oceniać “wartości artystyczne”, to “Portowcy” mogliby wywalczyć wtedy trzy punkty. Później przyszły wygrana z Górnikiem Zabrze i remis w Kielcach, a w niedzielę zwycięstwo w Krakowie nad Wisłą 3:2. Goście w 50. minucie prowadzili już 3:0, a “Biała Gwiazda” rozmiary porażki – już trzeciej wiosną – zmniejszyła w końcówce dzięki dwóm golom Albańczyka Vullneta Bashy. Pogoń jest szósta, ma 38 pkt i po 24. kolejce do sześciu powiększyła przewagę nad dziewiątą obecnie Wisłą, więc miejsce w górnej połowie tabeli przed dodatkową częścią rozgrywek wydaje się bardzo prawdopodobne. Z kolei Legia Warszawa już w piątek pokonała pewnie Miedź Legnica 2:0. Bramki dla mistrzów Polski strzelili dwaj obcokrajowcy – Hiszpan Carlitos (22) i sprowadzony zimą Portugalczyk Iuri Medeiros (62). Poważnym zmartwieniem sztabu szkoleniowego jest jednak kontuzja Sebastiana Szymańskiego. Utalentowany pomocnik doznał skręcenia kolana i póki co nie wiadomo, na ile jest to poważny uraz. Po pięć “oczek” tracą do jego zespołu Piast i Jagiellonia. Gliwiczanie pewnie wygrali ze Śląskiem Wrocław 2:0 i było to ich trzecie po zimowej przerwie zwycięstwo. Jagiellonia z kolei zremisowała u siebie z Górnikiem Zabrze 2:2. Kontrowersje wzbudził wyrównujący gol Igora Angulo, który w 89. minucie pokonał bramkarza gospodarzy strzałem głową. Hiszpan z 15 trafieniami otwiera klasyfikację strzelców. Ważne zwycięstwa w walce o utrzymanie odniosły w tej serii Wisła Płock – z Cracovią 3:2 i Zagłębie Sosnowiec – 4:1 z Koroną Kielce. Problemy swojego zespołu przewidział trener “Pasów” Michał Probierz, który mówił, że jego podopiecznych czeka najtrudniejszy mecz, bowiem wystąpią w roli faworytów. Jednak chyba nie przewidział okoliczności, w jakich na siedmiu zostanie przerwana seria ich wygranych. Spotkanie w Płocku miało dramatyczny przebieg. Gospodarze po bramkach Grzegorza Kuświka (23) i Ariela Borysiuka (49), który popisał się efektownym strzałem z dystansu, prowadzili już 2:0. Przyjezdni doszli do głosu, gdy w 57. minucie Adam Dźwigała został ukarany czerwoną kartką, a rzut karny na bramkę zamienił Hiszpan Airam Cabrera. W 71. minucie wyrównał Filip Piszczek, ale mecz się dopiero rozkręcał. Wiele emocji przyniosła końcówka. Sędzia Bartosz Frankowski nie uznał gola dla Wisły Płock, a emocje poniosły Cezarego Stefańczyka, który zbyt energicznie protestował i został ukarany czerwoną kartką. Grający w dziewiątkę miejscowi zdołali jednak strzelić zwycięską bramkę. W drugiej minucie doliczonego czasu gry rzut karny wykorzystał Dominik Furman. To pierwsze zwycięstwo płocczan od 10 listopada, którzy w ośmiu poprzednich meczach zdobyli zaledwie dwa punkty. Nie wystarczyło to jednak do opuszczenia strefy spadkowej. Wisła z 23 pkt jest 15., ale do 14. w tabeli i pierwszej “bezpieczniej” Miedzi, a także sklasyfikowanych tuż przed nią Górnika i Śląska, traci już tylko punkt. Z walki o utrzymanie nie rezygnują też sosnowiczanie. Beniaminek po dopiero czwartym zwycięstwie w sezonie, ale jednocześnie już drugim na wiosnę, z 18 punktami wciąż zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, ale systematycznie skraca dystans do rywali. Wyniki meczów 24. kolejki i program: Piast Gliwice – Śląsk Wrocław 2:0 (1:0) Legia Warszawa – Miedź Legnica 2:0 (1:0) Zagłębie Sosnowiec – Korona Kielce 4:1 (1:1) Wisła Płock – Cracovia Kraków 3:2 (1:0) Jagiellonia Białystok – Górnik Zabrze 2:2 (1:1) Wisła Kraków – Pogoń Szczecin 2:3 (0:2) Lech Poznań – Arka Gdynia 1:0 (1:0) KGHM Zagłębie Lubin – Lechia Gdańsk 2:1 (1:1) tabela Lechia Gdańsk 24 49 14 7 3 38-20 Legia Warszawa 24 45 13 6 5 37-24 Jagiellonia Białystok 2440 11 7 6 40-32 Piast Gliwice 2440 11 7 6 36-26 Lech Poznań 2439 12 3 9 36-29 Pogoń Szczecin 24 3811 5 8 36-30 Cracovia 24 36 10 6 8 27-25 Korona Kielce 2436 9 9 6 29-29 Zagłębie Lubin 2433 10 3 11 38-36 Wisła Kraków 24 329 5 10 36-35 Arka Gdynia 2425 6 7 11 34-36 Śląsk Wrocław 2424 6 6 12 31-33 Górnik Zabrze 2 424 5 9 10 30-43 Miedź Legnica 2424 6 6 12 23-44 Wisła Płock 2423 5 8 11 34-43 Zagłębie Sosnowiec 2418 4 6 14 32-52 Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz

