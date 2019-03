„Lekarz powiedział, że on takich jak ja to nie bada”. Co spotyka kobiety z niepełnosprawnością u ginekologa „Po co w ogóle szuka pani gabinetu? Przecież niepełnosprawne tego nie robią!” – usłyszała jedna z rozmówczyń. Kobiety z niepełnosprawnością mają w Polsce skrajnie utrudniony dostęp do usług ginekologicznych. Są traktowane jak dzieci, zakłada się, że nie są aktywne seksualnie. „Lekarz kiedyś powiedział: »A co tam pani może być? Nie rodzi pani, nie ma chłopaka«”. „Kiedy chciałam tabletki, żeby nie mieć dziecka, to w naszym mieście byłam u lekarza, przyprowadzono do mnie lekarza psychiatrę”. „Zapytałam go [lekarza]o możliwość zajścia w ciążę przeze mnie, jakby to wyglądało, żeby ocenił realne szanse i tak dalej. On jak wybuchnął, że chyba oszalałam i w ogóle, że w moim przypadku to jest absurdalne, żebym była w ciąży, miała dziecko, bo jeszcze na wózku inwalidzkim, a trzeba robić ciągłe USG i w ogóle tak na mnie nakrzyczał”. „Lekarka powiedziała: »Co ja pani poradzę, nie mamy dodatkowych osób do pomocy, a sama nie będę panią wkładać na fotel«”. Cytowane wypowiedzi pochodzą z opublikowanego 4 marca 2019 raportu z badań dostępności usług ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnością. O wnioskach z opublikowanego dziś badania piszą dla OKO.press jego autorki. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

