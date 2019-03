Lekarze szykują się do protestu Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy twierdzi, że minister zdrowia nie wywiązuje się z zawartego z nimi porozumienia. Chodzi o większe nakłady na ochronę zdrowia. Zdaniem środowiska lekarskiego w kolejkach umiera kilkanaście tysięcy pacjentów. Medycy planują protest i chcą poprosić pacjentów o wsparcie. „Pacjenci stoją w kolejkach. Lekarze umierają na dyżurach. Rządzący, opamiętajcie się” – apeluje do rządu Mateusza Morawieckiego Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL). Medycy szykują się do ogólnopolskiego protestu. Nie chcą podawać konkretnych terminów, ale nieoficjalnie mówi się, że dojdzie do niego w czerwcu – podaje dzienniklodzki.pl. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

