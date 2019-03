Lista “pupilków” nagradzanych przez prezesa NBP Początek kampanii wyborczej nie jest dla PiS szczęśliwy. Sam Jarosław Kaczyński zaskoczył wszystkich atakiem na środowiska LGBT i doprawił całość swoim memogennym zdaniem o konieczności ratunku „naszych dzieci”, a teraz jeszcze na jaw wychodzą nowe fakty związane z funkcjonowaniem NBP. Adam Glapiński i jego świta okazują się być polityczną piętą achillesową PiS. Nie dość, że jego protegowany Marek Chrzanowski, ex-szef KNF, został oskarżony o składanie propozycji korupcyjnych, to jeszcze on sam oberwał przy tym rykoszetem. Na jaw wychodzą coraz to nowsze fakty dotyczące jego polityki premiowej w samym NBP. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.