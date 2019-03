Ludzie nie są dojrzali aż do 30. roku życia Według najnowszych badań naukowców badających mózg, ludzie nie dorośleją aż do 30. roku życia. Okazuje się, że osiągnięcie dorosłości jest indywidualne dla każdego człowieka – informuje BBC. W świetle prawa, osoba która kończy 18 lat, uznawana jest za dorosłą. Tymczasem wyniki badań dowodzą, że w mózgu 18-latka wciąż zachodzą zmiany warunkujące zachowanie, a nawet równowagę psychiczną. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

