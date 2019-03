Martwy byk – powieść w odcinkach (37)

Od dawna zrezygnowałem z usług kanadyjskich banków, a od czasu jak przeszedłem na emeryturę, jako jedyny bank zostawiłem sobie Polish Credit Union. W samej Mississaudze było kilka oddziałów tego polskiego banku, ale ja zapragnąłem pojechać do głównego, przy polskiej ulicy Roncesvalles Avenue, bowiem przy okazji postanowiłem odwiedzić mojego starszego brata, właściciela popularnej knajpy Luna Restaurant, położonej malowniczo na rogu King Street i Queen Street West.

Na jej szyldzie od dawna widniał poczyniony za pomocą czarnej farby olejnej niezbyt wprawną ręką dopisek, który całkowicie zmieniał nazwę, a przy okazji ujawniał prawdziwy charakter knajpy: SPE. Speluna. Lokal cieszył się rzeczywiście złą sławą. Można tu było wszystko kupić i wszystko sprzedać, w tym dziewczyny niezbyt ciężkich obyczajów, a także wszelkiego rodzaju środki odurzające.

Brata nie widziałem bodaj od kilku lat. Nie przepadaliśmy za sobą, to muszę przyznać. Był człowiekiem całkowicie innego pokroju niż ja, przy czym nie ośmielę się twierdzić, że byłem od niego lepszy czy bardziej wartościowy. Każdy z nas miał swoje słabe strony, lecz jakkolwiek bym się nie zastanawiał nad porównywaniami, w żaden sposób nie udałoby mi się stwierdzić, że Fred, znany w Toronto pod ksywą Gruby Milioner, posiadał choć jedną maleńką cechę pozytywną. Był po prostu cholernym draniem.

Pani Jadzia w Credit Union jak zwykle powitała mnie bardzo wylewnie, użalając się nad moim wyglądem twierdząc, jak bardzo się zmieniłem od czasu, kiedy zawieszaliśmy na ścianach jej banku moje obrazy. Stwierdziła z troską w oczach, że bardzo schudłem i posiwiałem. Pokazywała przy tym na moje srebrne naturalnie włosy pomieszane z siwymi, których rzeczywiście sporo przybyło. Ze swojej strony pochwaliłem ją za spostrzegawczość jednocześnie wyrażając zadowolenie z powodu swojej szczupłości. Rzeczywiście, wydarzenia ostatnich miesięcy oraz zmiana trybu życia, w tym nawyków żywieniowych, wpłynęły korzystnie na moją sylwetkę.

Czułem się lekki i zwinny. Nie przekonałem pani Jadzi, chociaż dla jej spokoju usprawiedliwiłem swój wygląd przepracowaniem. Zapytała, czy mam na myśli malowanie i czy mam jakieś płótna na sprzedanie, ponieważ liczni klienci o to pytają. Odparłem, że owszem, rzeczywiście ostatnio dużo maluje i coraz więcej sprzedaję. Moja manszardka w Nowym Jorku aż za dobrze pilnuje moich interesów.

Rzeczywiście, kiedyś malowałem, nawet nieźle. Zdarzyło mi się także zdobyć główną nagrodę na plenerze, ale kiedy to było?

Moje zainteresowania malarstwem oraz sukcesy w tej dziedzinie, jeśli można tak w ogóle powiedzieć, sięgają dosyć odległego okresu, kiedy to w końcu po długich latach walki z alkoholem polegającej na niszczeniu go za pomocą wlewania do gardła, postanowiłem udać się na odwyk. Dwadzieścia osiem dni spędzonych na oddziale zwalczania uzależnień Szpitala Psychiatrycznego w Guelph zaowocowało nie tylko odchudzeniem spasionej sylwetki, nie tylko nabraniem dystansu do samego siebie, nie tylko całkowicie na kilka lat zaprzestaniu głupiego picia, ale także odkryciem w sobie talentu malarskiego. Właściwe nie ja to odkryłem, tylko mój cancelour z tego odwyku.

Tak więc powiedziano mi, że jestem niezłym malarzem. Pejzażystą. Tak mówili, dopóki nie pokazałem im portretów. Z nudów narysowałem ołówkiem na kartonie kilka podobizn towarzyszy z odwyku. Sam się zdziwiłem, że wyszły tak wierne, jakby były fotografiami. Odtąd zaczęto nazywać mnie zdolnym portrecistą. Tych portretów miałem wiele, ale nawet jako uznany portrecista, jakby dla wprawy dalej malowałem pejzaże. Przez jakiś czas stałem się modnym artystą w okolicach Toronto i nawet zaczęto ode mnie kupować te obrazy. Ale to było. Po kilku latach przestałem malować. Wykryto u mnie raka prostaty i zgodnie z obawami mojego lekarza znowu ruszyłem w alkoholowe tango.

W banku zamieniłem dolary amerykańskie na kanadyjskie. Dziewięć tysięcy wpłaciłem na konto, resztę wpakowałem do portfela. Dlaczego dziewięć? Ponieważ pani Jadzia ostrzegła mnie, że gdybym wpłacił dziesięć albo więcej, jej obowiązkiem było poinformowanie specjalnej komórki policji.

– Takie przepisy – powiedziała.

– I zrobiłaby to pani? – zapytałem z nadzieją, że zaprzeczy. – Mnie by to pani zrobiła, staremu znajomemu?

– No jasne, że bym zrobiła. A widząc moje zaskoczenie, dodała z uśmiechem:

– Ale nie zrobiłam. I puszczając na koniec oko, dodała:

– Niech pan przynosi jak najwięcej. Ja to się nawet cieszę, kiedy moim znajomym dobrze się powodzi. Sprzedaje pan obrazy, to ma pan pieniądze. Musi panu dobrze iść w tym Nowym Jorku.

Pożegnany ciepło przez personel wyszedłem na ulicę, polską ulicę w Toronto. Po namyśle postanowiłem zostawić samochód na bankowym parkingu i korzystając z ciepłej aury spacerkiem pomaszerowałem w kierunku podejrzanego biznesu mojego brata Freda.

Z rozrzewnieniem oglądałem dawno niewidziane swojsko brzmiące nazwy sklepów i knajpek: Granowska Bakery, Cafe Polonez, Chopin Restaurant, Benas Deli, w końcu Copernicus Lodge – największy w Kanadzie polski dom starców.

– Może to moje miejsce na stare lata? – przeleciało mi przez myśl, ale zaledwie na chwilkę, gdyż zaraz mi przeszła ta nierozważna chętka. Ujrzałem starców obojga płci leżakujących na tarasie i zrobiło mi się przykro. Tacy pomarszczeni, tacy bezradni, spowici niewidoczną chmurką nieładnej woni moczu. Nie, tak to ja nie chcę się starzeć – obiecałem sobie w popłochu.

Dalej, na Oueen Street West roiło się od przeróżnych knajpek poupychanych pomiędzy licznymi sklepikami oferującymi antyki, tradycyjnymi kanadyjskimi fast foodami, śmierdzącymi hinduskimi i chińskimi jadłodajniami oraz tawernami ze stripteasem. Na ich tle okazała polska restauracja, własność mojego starszego brata robiła prawdziwe wrażenie. Nad schodkowatym wejściem wielki neon wołał zachęcająco czerwoną jaskrawością: Luna Restaurant. Jakiś dowcipniś dopisał na tablicy czarną jak smoła farbą trzy wielkie litery: SPE.

– Speluna – odczytałem mimowolnie i wszedłem przez wahadłowe drzwi do środka.

Wielka sala zastawiona licznymi stołami do bilarda ozdobiona była barem ciągnącym się przez całą szerokość knajpy. Należało pokonać trzy schodki z każdej strony, żeby dostąpić zaszczytu spoczęcia na wysokich stołkach. Szklana ściana kolorowych butelek odbijała się w ustawionym z tyłu lustrze, pomnażającym ich liczbę wielokrotnie, dając tym samym iluzję nieograniczonych możliwości spożywania. Na szczytach rozstawiono beczki z różnorodnością piwa z całego świata. Serwowano również polskie, głównie z browarów Żywiec, Tychy i Okocim. Na końcu sali rozciągał się średniej wielkości parkiet z podwyższeniem dla kapeli. Obok stała wielka szafa grająca i kilka automatów do gry.

Wiedziałem, gdyż kiedyś dosyć często tu zachodziłem na piwo, że Luna to jedna z nielicznych polskich knajp, gdzie codziennie grali do tańca. Do tej knajpy przychodziły także polskie dziewczyny, co było ewenementem w skali prowincji Ontario. Większość bowiem polskich przybytków okupowały tabuny mężczyzn. Stałych bywalców i nowo przybyłych łączyło, prócz piwa, wspólne zajęcie: rozmowy o kobietach. Do Luny przychodziły zarówno pary mieszane, jak również dziewczyny solo. Można tu było spokojnie poderwać panienkę. W innych knajpach Toronto czy Mississaugi nie było to możliwe, choćby dlatego, że panienki bały się do nich przychodzić. Tam każda przypadkowa wizyta kobiety witana była jak w saloonie z filmu o Dzikim Zachodzie: mlaskaniem, wyciem, czy nawet głośnymi, mało przyzwoitymi komentarzami, czego byłem kilkakrotnie świadkiem na przykład w Cafe Bayer w Mississaudze.

Przy barze siedziało kilku złachmanionych jegomości i bełkotali coś w języku znad Wisły i Odry. Obrzucili mnie niechętnymi spojrzeniami i zaraz o mnie zapomnieli. Z rozpędu zamówiłem Żywca u jednakowych jak bliźniaczki barmanek.

– Jestem Ola – wyszczebiotała ta w obcisłych niebieskich dżinsach i biustem wywalającym się niebezpiecznie z przymałej czarnej bluzeczki.

– A ja Jola – pochwaliła się ta druga, w spódniczce tak aż za bardzo mini, że wyglądała, jakby ją zrobiono z chusteczki do nosa. O biuście już nie wspomnę – po co, przecież jak wspomniałem, wyglądały na bliźniaczki.

– Ja pana znam – oznajmiły chórem i wtedy wszyscy na raz parsknęliśmy śmiechem.

– Ja też sobie was przypominam – rzekłem, gdyż rzeczywiście, trudno było ich raz widzianych nie zapamiętać. – Przyszedłem do brata – dodałem. Jest Fred?

– Zaraz go zawołam, a właściwie, poproszę o to bramkarza – zaofiarowała pomoc, chyba Ola.

– Cichy! – krzyknęła ta druga poprzez salę. Zawołaj Freda! Brat go odwiedził! – i wróciła do nalewania piwa, chyba Jola.

Wysoki, barczysty jegomość z inteligentnym wyrazem twarzy umiejscowionej na łysej czaszce, w czarnej koszulce bez rękawów, podszedł kołyszącym się krokiem i wyciągnął do mnie muskularną rękę ozdobiona tatuażem przedstawiającym syczącą paszczę węża.

– Cześć, Robert jestem. Mówią na mnie Cichy. Cichy Bob – dodał z nie wiedzieć dlaczego smutnym uśmiechem. Zaraz poproszę Freda – po prezentacji przeszedł przez bar, uchylił niewidoczne drzwi umieszczone po jego prawej stronie i zniknął.

Sączyłem to piwo i czułem, jak stopniowo ogarniają mnie jeszcze bardziej gorzkie od jego smaku wspomnienia. Nie lubiłem ich, ale przyszły i nie chciały mnie opuścić.

– Trudno. Co się stało, już się nie odstanie, a szkoda. Sam sobie tego piwa nawarzyłem – pomyślałem.

Było coś niezdrowego w naszych układach z Fredem. W kontaktach z moim rodzonym bratem czułem się bardzo niezręcznie. Kogo winić? Ja winiłem dotąd zawsze siebie, ale teraz, kiedy tak siedziałem nad tym piwem w jego jaskini, zaczęło mi chodzić po głowie, że złośliwy chochlik zwany popularnie przypadkiem także maczał w tym wszystkim swoje paskudne paluchy.

Rozdział V.

Retro – retrospekcja.

Było to w dawnych czasach, krótko po tym, jak moja rodzona żona, kiedyś nazywana przeze mnie pieszczotliwym imieniem Senek, zwiała ode mnie do Kanady z naszym synem w jej brzuchu, o czym jeszcze wtedy nie wiedziałem. Mieszkałem wtedy w Tomaszowie Mazowieckim z kobietą o imieniu Matylda, a pracowałem w Białkowicach, mieścinie odległej o jakieś pięćdziesiąt kilometrów. Moim miejscem pracy była stacja benzynowa CPN-u. Byłem jednym z jej ajentów.

Zacznijmy od tego, że się zakochałem. Tak mi się przynajmniej wydawało, choć na początku był to jeden z wielu moich zwykłych wygłupów. Nie szukałem żadnej miłości. Miałem jej pod dostatkiem. W domu kochała mnie Matylda. W Białkowicach kochały mnie dziewczyny. Dużo dziewczyn. Aż za dużo.

Ta była wyjątkowo oporna, chociaż nie tylko dlatego zagiąłem na nią parol. Ale po kolei.

Jechałem właśnie na obiad do motelu, kiedy zobaczyłem to zjawisko. Młoda dziewczyna przechadzała się po placu Kościuszki podbijając kolanami teczkę. Zapatrzona w czubki kołyszących się drzew, szła przed siebie, nie zwracając na nikogo uwagi. Jechałem za nią bardzo wolno, jakieś dwa na godzinę, towarzysząc przez jakiś czas. Mogłem się jej dokładnie przyjrzeć. Wysoka, szczupła, z jasnymi długimi włosami zakrywającymi jej twarz o wystających kościach policzkowych, dużych, zbyt dużych jak na mój gust ustach i oczach koloru miodu.

Mogła mieć 16 -17 lat. Przez uchyloną szybkę zapytałem, czy mogę ją gdzieś podwieźć. Spojrzała na mnie nienawistnie i wycedziła przez zęby dwa tylko słowa:

– Spadaj dziadku! – Odjechałem bez słowa.

Opowiedziałem o tym zdarzeniu Słupołazowi, przyjacielowi stacji. Obiecał się sprawą zająć, czyli zrobić wywiad. Okazało się, że ta dziewczyna cieszy się w miasteczku złą opinią. Nauczyciele chwalili ją za inteligencję, lecz ganili za lenistwo. Nie chodzi z żadnym chłopakiem, ale ma za sobą romans. I to z naszym wspólnym znajomym, instruktorem nauki jazdy. Bardzo przyjemny gość. Żonaty i dzieciaty, ale koszący panienki notorycznie. Często wymienialiśmy doświadczenia, czasem się wymienialiśmy.

Zadzwoniłem do gościa i zapytałem go o dziewczynę. Za dużo nie chciał mówić. Poradził mi, żebym lepiej nie startował, bo ona mnie wykończy. Tak, jak to zrobiła z nim. Nie chciał mówić o szczegółach swoich cierpień, za to dał mi do niej telefon. Zadzwoniłem wieczorem, przedstawiając się jako ten, z którym nie chciała rozmawiać. Powiedziała mi, że jest dziewczyną z zasadami oraz że pochodzi z dobrego domu. Z byle kim nie rozmawia ani na ulicy, ani przez telefon. Rzuciła słuchawkę. Na razie zrezygnowałem z dalszych prób. Ciągle jednak mnie intrygowała. W końcu chyba po raz pierwszy raz w życiu spotkałem się z odmową. I to w takim stylu.

W nocy przyśniła mi się. Stała we mgle i kiwała na mnie palcem. Kiedy szedłem do niej, ona oddalała się. I tak w kółko, bez końca.

W pracy odebrałem telefon. To była ona. Bez wstępów żadnych rozkazała mi, żebym ją zawiózł do Warszawy. Za dziesięć minut przed jej domem. Zwolniłem się z pracy i już tam byłem. Jechaliśmy trasą Gierka, a ona opowiadała. O kłopotach szkolnych, o zbliżającej się maturze, o samotności, o swoich doświadczeniach seksualnych. Przez dwie godziny opowiadała, trochę przynudzała, ale miło się jej słuchało.

– Mogę kochać się tylko ze starszymi ode mnie – powiedziała z dumą na obliczu. Lubię być załatwiana przez nawet o wiele starszych facetów. Kiedy młody dobiera się do mnie, nie ma szans. Po prostu mi nie staje! – śmiała się bezczelnie.

Powiedziała jeszcze, że jej życiowym zadaniem jest niszczenie mężczyzn. A ponieważ mnie zna troszeczkę, to wydaję jej się bardzo sympatyczny. Ma więc do mnie prośbę. Poprosiła, żebym się od niej odwalił. Ona tylko kupi sobie bluzkę w Peweksie. Zawiozę ją do domu, a później mam spadać. Zgodziłem się bez protestu. Jasne, po co mnie miała zniszczyć? Przecież nie powinna tracić czasu. Niech niszczy kogo innego. Rozsądna, szczera dziewczyna.

Po kilku dniach znowu zadzwoniła. Od razu zadałem jej pytanie, gdzie ją dziś mam zawieźć. Była smutna. Odpowiedziała, że dziś chciałaby trochę pogadać z normalnym człowiekiem. Podziękowałem za wyróżnienie. Opowiadała jakieś banialuki, aż w końcu wyznała dramatycznym tonem, jakby odczytywała z kartki:

– Kocham ciebie, mój boski panie. Jestem twoim sługą, oczekuję rozkazów. Zdrętwiałem z wrażenia. Słuchawka wypadła mi z ręki. Wypiłem dwie szklaneczki wódki, jedna po drugiej. Ale mi nie przeszło. Więcej tego dnia się nie odezwała.

Telefonów podobnej treści miałem więcej. W końcu zaproponowałem jej spotkanie. Z mojej strony miało być, ot tak, na odczepne. Odebrałem ją z przystanku autobusowego, bo mieszkała na uboczu, pod lasem okalającym jednostkę wojskową. Ujechałem kawałek i zaparkowałem na leśnym parkingu. Przytulona do mnie, zaczęła płakać. Nie odzywałem się przez pół godziny, a przez następną godzinę całowaliśmy się. Bez odrywania ust całowaliśmy się jak zakochani. Wcale nam się nie nudziło. W końcu poszliśmy na spacer.

Łaziliśmy po lesie, a ona opowiadała, jakie jej życie jest beznadziejne. Nienawidzi swojej matki. Życie z nią to koszmar. Musi uciec z domu. Jak najdalej, najlepiej za granicę. Jaka przyszłość czeka ją w tym zaplutym, dziwnym miasteczku, gdzie wszyscy tylko na coś czekają? Ona nie chce zmarnować swojego młodego życia. Ma fantastyczne sny, w których powtarza się element huku startującego samolotu. Śni również inne sny, pełne makabrycznych sytuacji. Uparcie śni jej się mężczyzna, odwiedzający ją nocą w łóżku. Jest całkiem realny: kładzie się na niej, przytłacza ciężarem swojego ciała i odbywa z nią stosunek. Nie ma żadnych szans na obronę, nie potrafi się nawet obudzić. Nie może dostrzec jego twarzy, chociaż inne szczegóły pamięta, aż za dobrze.

Co jej mogłem na to odpowiedzieć? Pocieszałem, żeby zamiast rozpamiętywania snów, zajęła się raczej otaczającą ją rzeczywistością, na przykład mną, a w następnej kolejności – najlepiej nauką. Pogarda jaką wyczytałem z jej spojrzenia, była jedyną odpowiedzią. W tym roku podchodziła do matury.

Edward Wójciak

ciąg dalszy nastąpi