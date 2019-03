Michał Haratyk halowym mistrzem Europy w pchnięciu kulą Michał Haratyk został w Glasgow halowym mistrzem Europy w pchnięciu kulą. Złoty medal zapewniła mu już pierwsza próba, w której uzyskał 21,65 m, co jest jego rekordem życiowym i najlepszym w tym sezonie wynikiem na Starym Kontynencie. 26-letni zawodnik Sprintu Bielsko-Biała, ubiegłoroczny mistrz Europy na stadionie i rekordzista kraju, został trzecim Polakiem, który triumfował w HME w tej konkurencji. W 2009 roku w Turynie najlepszy był dwukrotny mistrz olimpijski Tomasz Majewski, a dwa lata temu w Belgradzie Konrad Bukowiecki, który w Glasgow nie przebrnął eliminacji. Haratyk wyprzedził Niemca Dawida Storla – 21,54 oraz Czecha Tomasa Stanka – 21,25. W ogóle nie przypuszczałem, że jestem gotów na taką odległość w hali. Każde pchnięcie w finale było grubo ponad 21 metrów, choć trzech ostatnich nie udało się utrzymać. Forma życia. Akurat idealny dzień – podkreślił Haratyk. To 176. medal biało-czerwonych w historii ich startów w HME. Na ten dorobek składa się 56 złotych, 47 srebrnych i 73 brązowe.

Dwa lata temu złoto w tej konkurencji również wywalczył Bukowiecki (AZS UWM Olsztyn), który dość niespodziewanie odpadł w eliminacjach. Przez ostatnie dwa tygodnie zmagał się z grypą i przyznał zrezygnowany, że chyba przegrał tę walkę. W sesji wieczornej pierwszego dnia imprezy Sofia Ennaoui awansowała do niedzielnego finału biegu na 1500 m. Zawodniczka AZS UMCS Lublin była druga w swojej serii eliminacyjnej, ale w pełni kontrolowała bieg. Jestem świetnie przygotowana. Dwa pierwsze koła schodził ze mnie mały stres, ale potem wszystko już było super. Wiedziałam, co mogą zrobić rywalki i tak się wydarzyło. W finale trzeba się trzymać Brytyjki Laury Muir. Wytrzymać jej tempo przez kilka kółek w hali nie jest łatwo, ale jeżeli będę blisko na 200 metrów przed metą, to mogę wygrać i z nią. Tylko najpierw muszę wytrzymać jej tempo – podkreśliła Ennaoui. W finale 400 m wystąpi Justyna Święty-Ersetic. Bardzo mocna jest Szwajcarka Lea Sprunger, ale nie oddam jej pola łatwo. Jeszcze nie miałam w tym sezonie dobrego taktycznie biegu. Może wyjdzie w finale mistrzostw Europy? Oby tak było – powiedziała podwójna mistrzyni Europy z Berlina z 2018 roku – na 400 i 4×400 m. Odpadła otwierająca do piątku światową tabelę na tym dystansie Iga Baumgart-Witan, która przyznała, że “przegrała w głowie”. 22-letnia Klaudia Kardasz (KS Podlasie Białystok) pchając kulę na 18,63 m, co jest jej rekordem życiowym, zajęła czwarte miejsce w eliminacjach i w niedzielę w południe powalczy w finale o medal.

Nie mówię, że nie mogę pchnąć 19 metrów. Pewnie mogę. Czuję, że do tego 18,63 można jeszcze dołożyć. Co to da? Zobaczymy. W Berlinie w ME byłam czwarta. Tu nie chcę być czwarta. Każda z nas będzie też musiała się zmierzyć z wczesną porą finału, bo one nie są często w sesji przedpołudniowej. Dla mnie to jednak nie jest wielki problem – podkreśliła Kardasz. Już w sobotę o medale powalczą dwaj Polscy tyczkarze – Piotr Lisek (OSOT Szczecin) i Paweł Wojciechowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz SL). Obaj podkreślają, że są w bardzo dobrej dyspozycji i to kolegę z kadry – wymiennie – wskazują jako głównego kandydata do złota. Lisek będzie bronił tytułu, który wywalczył dwa lata temu w Belgradzie. Wojciechowski był wówczas trzeci. Niemiłą niespodziankę sprawili polscy 800-metrowcy, którzy odpadli w eliminacjach. Zarówno Mateuszowi Borkowskiemu (RKS Łódź), jak i Michałowi Rozmysowi (UKS Barnim Goleniów) nie udało się nawiązać do sukcesów Adama Kszczota i Marcina Lewandowskiego. Polacy wygrywali rywalizację w HME na tym dystansie od 2011 roku – Kszczot trzy razy i raz (2015) Lewandowski. W dwóch innych finałach pierwszego dnia HME triumfowały reprezentantki gospodarzy. W biegu na 3000 m wygrała Muir czasem 8.30,61, który jest rekordem mistrzostw Europy. W pięcioboju złoto najlepszym wynikiem sezonu okrasiła Katarina Johnson-Thomson, która zgromadziła 4983 pkt. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

