Miechunka peruwiańska – inkaski przysmak

Z cyklu: Zdrowo i stylowo

Ułożone malowniczo na straganach czy w sklepowych koszach zaskakują wyglądem i budzą ciekawość. Zachwycają zapachem, kolorami, a po skosztowaniu – smakiem. Owoce egzotyczne, czyli niespotykane, nie są już tak egzotyczne, odkąd skurczył się nam świat. Wszystkie są doskonałym źródłem przede wszystkim witaminy C, beta-karotenu, a także potasu, flawonoidów i błonnika. Pewnie już nie raz chcieliśmy kupić taki „dziwaczny” owoc, ale co z nim zrobić? Odpowiedzi w jaki sposób obrać, przygotować do zjedzenia, a później wcinać ze smakiem zazwyczaj szukam na Youtube. Mój internetowy doradca nigdy mnie nie zawiódł.

Karambola, liczi, kumkwat, rambutan, persymona, persymona, marakuja, pomelo… Już same nazwy owoców z dalekich krain pobudzają wyobraźnię. Do czego użyć egzotycznych owoców? Jakie wartości odżywcze się w nich kryją?

Pierwszym takim czymś na co zwróciłam uwagę w montrealskim markecie wiele lat temu była physalis peruwiana czyli miechunka peruwiańska. Inne nazwy to: rodzynek brazylijski, jagoda inkaska, jagoda peruwiańska, wenezuelskie topo-tono, miechunka jadalna, wiśnia peruwiańska.

Owoc miechunki, który jest wielkości pomidorka koktajlowego i ma barwę pomarańczowo-złotą, ukryty jest w jasnobrązowej otoczce w kształcie serca przypominającej chiński lampion. Takie krzaki z lampionami rosły w ogrodzie mojej babci, a jesienią zrywało się je i suszyło, by robić z nich piękne, jesienne, suche bukiety. Nie pamiętam, by ktokolwiek jadł zawartość lampioników. Może właśnie dlatego miechunka zwróciła moją uwagę?

Owoce miechunki odznaczają się delikatnym słodko-kwaśnym smakiem z nutą goryczki, który może przypominać smak agrestu, kiwi lub ananasa. I właśnie to połączenie różnych smaków zachwyciło mnie na tyle, że odkąd spróbowałam żółtych kuleczek, stały się stałym elementem przygotowywanych przeze mnie potraw.

Miechunka peruwiańska może stanowić bazę przetworów – dżemów, konfitur, galaretek, a nawet nalewek. Może być również dodatkiem do sałatek, ciast, jak również stanowić dekorację tradycyjnych wypieków. Z kolei suszona miechunka jest alternatywą dla chipsów, paluszków, krakersów i innych niezdrowych przekąsek. Suszone owoce mogą być również dodatkiem do jogurtu czy muesli. Warto wiedzieć, że suszona miechunka zawiera średnio 343 kcal, 79 g węglowodanów, 6 g białka i 1 g tłuszczu w 100 g. Miechunka surowa to tylko 53 kcal w 100 g.

Miechunka to egzotyczna roślina, której wartości odżywcze i właściwości zdrowotne docenili już Inkowie, przez których była nazywana “złotą jagodą”. Nic dziwnego – malutki owoc miechunki jest skarbnicą witamin i składników mineralnych.

Miechunka zawiera w sobie sporo witaminy A (14%) , która wzmacnia układ odpornościowy i wpływa na prawidłowy stan skóry. Ponadto odgrywa bardzo ważną rolę w procesie prawidłowego widzenia. Witamina A bierze udział w procesie tworzenia rodopsyny – barwnika obecnego w pręcikach siatkówki oka, który daje możliwość widzenia po zmroku i przy słabym oświetleniu. Owoce miechunki peruwiańskiej są źródłem witamin z grupy B (10 %), które zwiększają odporność na stres, poprawiają sprawność intelektualną, nastrój i stan zdrowia psychicznego. Najbogatsza jest jednak w witaminę C (18%), która może zapobiec sezonowym przeziębieniom, wspomaga układ krwionośny (uszczelnia naczynia krwionośne, zmniejsza ryzyko miażdżycy, obniża ciśnienie) oraz wzmacnia stawy i kości. Ponadto kwas askorbinowy neutralizuje wolne rodniki uszkadzające komórki skóry i odpowiadające za proces jej starzenia się.

Miechunka zawiera także wapń (9 mg/100 g) i spore ilości fosforu (40 mg/100 g) – pierwiastki mineralne, które współuczestniczą w mineralizacji kości i zębów. Niektórzy uważają, że zawarte w owocach miechunki pestki mają łagodne działanie oczyszczające, w związku z tym polecane są w przypadku problemów z trawieniem i zaparciami. Warto wiedzieć, że w medycynie ludowej miechunka stosowana była jako środek moczopędny, przeciwzapalny i przeciwreumatyczny.

Miechunkę powinny jeść osoby, które mają problemy z układem moczowym. Jej owoce działają moczopędnie, a co za tym idzie – pomagają oczyścić drogi moczowe. Również osoby mające problemy z sercem nie powinny omijać miechunki. Składniki pomarańczowych, kwaskowatych owoców oczyszczają krew, wzmacniają ściany naczyń krwionośnych, obniżają odpowiedzialny za występowanie wielu chorób cholesterol.

Szukając informacji na temat miechunki, dowiedziałam się, że należy do tej samej rodziny co pomidor, bakłażan czy papryka, czyli do rodziny warzyw psiankowatych. A zatem? Owoc czy warzywo? Wśród ogrodników nie ma zgody. Jest owocem i warzywem.

Dla mnie jest to bez znaczenia, bo jest pyszna i pięknie wygląda na półmisku jako składnik sałatek i deserów.

Znacznie ważniejsze jest to, by przy jej zakupie zwracać uwagę na kolor owoców. Powinny być pomarańczowo-złote. Żółte i zielone będą niedojrzałe, a co za tym idzie – zbyt kwaśne. Kolor brązowy to owoce przejrzałe i mogą być gorzkawe.

Polecam miechunkę peruwiańską z czystym sumieniem. To prawdziwa bomba witaminowa, która doskonale sprawdza się jako dodatek do potraw, deserów i przekąsek.

Opracowanie: Bożena Szara