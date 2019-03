Międlar broni nowozelandzkiego mordercy “On poczuwa się w obowiązku, żeby stanąć w obronie swojej macierzy. Powiedziałbym nawet, że to bardzo szlachetne” – mówił Jacek Międlar o terroryście z Nowej Zelandii, który zastrzelił 50 osób. Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił już sprawę do prokuratury. Jacek Międlar, kontrowersyjny były ksiądz, który został skazany prawomocnym wyrokiem za znieważenie Joanny Scheuring-Wielgus, wywołał oburzenie, kiedy stanął w obronie terrorysty po zamachach na meczety w Christchurch w Nowej Zelandii. Zginęło w nich 50 osób. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.