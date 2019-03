Minister finansów zamierza odejść z rządu Minister finansów Teresa Czerwińska miała się podać do dymisji. Premier podobno nie przyjął rezygnacji, ale jak wynika z najnowszych informacji “Gazety Wyborczej”, szefowa resortu finansów za kilka tygodni jednak odejdzie z rządu. Głównym powodem ma być “piątka Kaczyńskiego”, czyli lista obietnic socjalnych PiS. Minister Teresa Czerwińska miała podać się do dymisji kilka dni po tym, jak prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił nowy, przedwyborczy program gospodarczy. Rzecznik prasowy ministerstwa co prawda zaprzeczył na Twitterze doniesieniom o rezygnacji, ale i tak ruszyła lawina spekulacji. Nowe informacje odnośnie możliwej rezygnacji Czerwińskiej podała “Gazeta Wyborcza”. Ważny polityk PiS, na którego powołuje się dziennik miał ujawnić, że minister za kilka tygodni jednak odejdzie z rządu. Według rozmówców “Wyborczej” szefowa resortu uważa, że w przyszłym roku nie da się sfinansować obietnic socjalnych zwanych “piątką Kaczyńskiego”. – Czerwińska wie, że ma jedno nazwisko, jest ekspertką, nie uprawia polityki. To ekonomistka z krwi i kości, tym się różni od premiera Morawieckiego, który de facto jest historykiem – powiedział dla “GW” jeden z pracowników ministerstwa. Nieoficjalnie o niechęci Ministerstwa Finansów do nowego programu PiS mówiło się od dawna. Chodzi tutaj o możliwość złamania tzw. reguły wydatkowej. Budżet nie może po prostu wydawać zbyt wiele pieniędzy, a nowe wydatki sprawiają, że konieczne mogą się stać znaczne cięcia w innych wydatkach. – Sytuacja jest trudna i będzie wymagała wielu ryzykownych zabiegów księgowych. Przez rok może się uda, ale nie da się tak planować każdego budżetu – miał powiedzieć “Dziennikowi Gazecie Prawnej” anonimowy rozmówca z ministerstwa. To może być szczególnie skomplikowane w sytuacji, w której już w tej chwili budżet zanotował 800 mln zł deficytu. Do tej pory z miesiąca na miesiąc rząd chwalił się nadwyżkami. Na podstawie doniesień agencyjnych opracowała Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

