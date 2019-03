Minister skarbu rezygnuje Minister Skarbu Jane Philpott zrezygnowała ze stanowiska w rządzie federalnym, mówiąc, że straciła zaufanie do sposobu, w jaki rząd Trudeau zajął się sprawą SNC-Lavalin. Rezygnacja Philpott ma miejsce niecały miesiąc po tym, jak była prokurator generalna i minister sprawiedliwości Jody Wilson-Raybould zrezygnowała ze stanowiska w gabinecie po zarzutach, że Kancelaria Premiera wywierała na nią presję, by zaprzestała ścigania karnego montrealskiego giganta inżynieryjnego firmy SNC-Lavalin. Philpott jest przyjaciółką Wilson-Raybould, która w zeszłym tygodniu złożyła zeznania, oskarżając urzędników o nieustanne wywieranie nacisku na nią, a nawet formułowanie zawoalowanych gróźb, by nakłonić ją do współpracy. Philpott mówi, że ​​zasada solidarności członków gabinetu rządowego wymaga od wszystkich ministrów, aby zawsze popierali rząd i jego politykę, a jest to wymóg, do którego teraz nie jest w stanie się stosować. Premier Justin Trudeau mianował Philpott do Ministerstwie Skarbu w połowie stycznia, po tym jak Scott Brison zrezygnował ze stanowiska i wycofał się z polityki. Jane Philpot jest posłanką z okręgu Markham-Stouffville. Sprawowała stanowiska minister zdrowia, potem minister ds. ludności rdzennej, a następnie minister skarbu i minister cyfryzacji. W swoim oświadczeniu zwraca uwagę na ro, że zaszczytem dla niej było odgrywać “ważną rolę w rozwojuł naszego kraju poprzez: sprowadzenie syryjskich uchodźców do Kanady; zapewnienie możliwości pomocy medycznej w umieraniu; wynegocjowanie nowego modelu z nowymi środkami na cele zdrowia psychicznego i opieki domowej; poprawę infrastruktury dla ludności rdzennej w celu zapewnienia czystej wody w rezerwatach oraz zreformowanie systemu opieki nad dziećmi”. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

