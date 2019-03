Mississauaga odłączy się od regionu Peel? O tym, że Mississaudze nie opłaca się pozostawać częscią regionu Peen od dawna mówiła burmistrz Mississaugi Bonnie Crombie. Teraz jej idea została poparta przez radnych miejskich. Za czasów swoich rządów burmistrz Hazel McCallion również prowadziła kampanię na rzecz niezależności Mississaugi. Pomysł polega na tym, aby władze Ontario uznały Mississaugę za samodzielną gminę-miasto, niepodlegające pod żadne władze regionalne, tak jak Windsor, London, Guelph, Sault Ste. Marie czy Thunder Bay. Dlaczego? Crombie podkreśla, że Mississauga przekazuje dla regionu Peel 85 milionów dolarów, finansując inne miasta, w tym Brampton i Caledon. To pieniądze, które lepiej wydać na rzecz własnych wydatków, dla dobra miezkancow, uważa mer Crombie i radni. Ponadto Mississauga zapewnia 59% funduszy regionu Peel, ale ma tylko 50% głosów w radzie regionalnej. Mississauga jest trzecim co do wielkości miastem w Ontario i szóstym co do wielkości w Kanadzie. Pomysł nie podoba się bumistrzowi Brampton Patrickowi Brownowi. Brampton i Mississauga mają sporo wspólnych spraw, np. zarządzanie odpadami. Burmistrz Brown grozi, że w razie oderwania się Mississaugi Brampton będzie żądało rekompensaty za swój wkład w rozwój tego miasta. Zanim jednak prowincja otrzyma i rozpatrzy wniosek, burmistrz Crombie chce zorganizować spotkanie mieszkańców miasta w tej sprawie na początku kwietnia. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

