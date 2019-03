Na dole jest jak na innej planecie Naukowcy odkryli leżącą w rejonie Morza Martwego najdłuższą na świecie jaskinię solną. Znajduje się w niej ponad 10 kilometrów przejść i komór. W badaniach jaskini Malham, położonej wzdłuż Wzgórz Sodomskich, brało udział 80 ochotników z dziewięciu krajów. Łącznie w jaskini znajduje się ponad 10 kilometrów przejść i komór. Wcześniej za najdłuższą uznawano znajdującą się na irańskiej wyspie Keszm jaskinię 3N, zwaną też jaskinią Trzech Nagich Mężczyzn. Mierzy ona 6580 metrów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

