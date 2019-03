Nadwaga po ciąży wynikiem przeprogramowanego metabolizmu Przyczyną problemów z nadwagą po urodzeniu dziecka może być w większym stopniu przeprogramowanie metabolizmu niż magazynowanie tłuszczu – informuje “International Journal of Obesity”. Do takiego wniosku doszli naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, którzy prowadzili badania na ciężarnych myszach. Gryzonie, które w okresie ciąży karmiono pożywieniem o wysokiej zawartości tłuszczu, przybrały na wadze znacznie bardziej niż grupa kontrolna karmiona zbilansowaną karmą, jednak po przyjściu na świat młodych dodatkowe kilogramy szybko zniknęły. Po narodzinach potomstwa wszystkie gryzonie otrzymywały zbilansowane pożywienie. Po upływie trzech miesięcy myszy z grupy wysokotłuszczowej zaczęły jednak ponownie przybierać na wadze, a po upływie kolejnych sześciu miesięcy ważyły już dwukrotnie więcej niż grupa kontrolna. Metabolizm tych myszy zwolnił i zmniejszyło się wydatkowanie energii. “Zbyt duży przyrost wagi w czasie ciąży zwiększa ryzyko długotrwałej otyłości po urodzeniu. Nasze badania wskazują, że u myszy spożywających w tym okresie karmę o wysokiej zawartości tłuszczu znacznie wzrosła ilość komórek tłuszczu białego. Podobnie dzieje się u ludzi. Mimo, że po narodzinach waga wróciła do normy, kilka miesięcy później gryzonie stały się otyłe. Wskazuje to, że otyłość po porodzie, która jest związana ze zgromadzeniem nadmiernej ilości tłuszczu w czasie ciąży, nie jest wynikiem magazynowania tłuszczu, lecz fundamentalnych zmian w metabolizmie matki” – mówi dr Jianhua Shao, autor analizy. Choć poziom estrogenu we krwi myszy otrzymujących karmę wysokotłuszczową oraz trzech kontrolnych grup gryzoni był podobny po wydaniu na świat potomstwa, w tkance tłuszczowej pierwszej grupy gryzoni nastąpiło wyraźne osłabienie sygnalizacji estrogenowej. Badania sugerują, że zmniejszenie sygnalizacji estrogenowej następuje stopniowo po urodzeniu ze względu na powolny proces odnowy komórek tłuszczowych. Biorąc pod uwagę to, że estrogen odgrywa ważną rolę w rozwoju tkanki tłuszczowej i metabolizmie, upośledzenie sygnalizacji estrogenowej może uruchamiać mechanizm prowadzący do długotrwałej otyłości po porodzie – tłumaczą autorzy. “Jeśli podobne rezultaty przyniosą badania prowadzone wśród ludzi, pozwoli nam to lepiej zrozumieć problem otyłości po ciąży, a co za tym idzie opracować skuteczniejsze metody prewencji” – podsumowują. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: PAP Website PAP to największa agencja informacyjna w Polsce. Zbiera, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Przez całą dobę, 7 dni w tygodniu 250 dziennikarzy i 40 fotoreporterów przygotowuje serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy. Search

