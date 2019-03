Kanada numer 1. na liście najbardziej wykształconych krajów świata Co roku uniwersytety w Stanach Zjednoczonych dominują w rankingach najlepszych uczelni na świecie. Spośród 10 najlepszych uniwersytetów na świecie, osiem znajduje się w Stanach Zjednoczonych. A jednak pomimo posiadania jednych z najlepszych instytucji edukacyjnych na świecie, według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) USA plasują się na szóstej pozycji pod względem poziomu edukacji dorosłych. OECD określa poziom wykształcenia kraju jako odsetek osób w wieku od 25 do 64 lat, które ukończyły studia wyższe. Kanada jest 1. miejscu listy najbardziej wykształconych krajów na świecie. Według OECD ponad 56 procent dorosłych w Kanadzie ma na swoim koncie wykształcenie wyższe. Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w 2016 r. Premier Kanady Justin Trudeau powiedział, że wykształcenie Kanadyjczyków jest największym bogactwem narodu. Za Kanadą inne wysoko wykształcone kraje to Japonia (50,5%), Izrael (49,9%) i Korea (46,86%), a potem: Wielka Brytania, USA, Australia, Finlandia, Norwegia i Luksemburg. Stany Zjednoczone zajęły dopiero szóste miejsce na liście OECD. Według OECD 45,7 procent dorosłych Amerykanów w wieku od 25 do 64 lat ukończyło pewnego rodzaju studia wyższe. Spis ludności USA szacuje, że około 33 procent dorosłych Amerykanów ma za sobą studia licencjackie lub więcej. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

