Najmłodsza ofiara tragedii – kanadyjskie niemowlę Stale napływają nowe doniesienia o ofiarach tragicznej katastrofy samolotu Etiopskich Linii Lotniczych. Jedną z najmłodszych ofiar katastrofy Ethiopian Airlines jest dziewięciomiesięczna Kanadyjka Rubi Pauls, która był w drodze z Ontario do Kenii, aby po raz pierwszy spotkać się z dziadkiem na Wielkanoc. O katastrofie 6-osobowa rodzina z Brampton wśród ofiar katastrofy Jej dziadek, Quindos Karanja, mówi, że 60-letnia babcia Rubi, Ann Wangui Karanja, również zginęła. Podobnie jak 34-letnia matka Rubi, Carolyne Karanja, jej siedmioletni brat Ryan i jej siostra Kerri, która miała cztery lata. Rubi był jedynym obywatelem Kanady w rodzinie. Carolyne Karanja, Kenijka, złożyła wniosek o stały pobyt w Kanadzie. Pojechała do Kanady na wizytę w sierpniu i miała tam być przez trzy miesiące, ale przedłużyła swój pobyt. Samolot Ethiopian Airlines spadł kilka chwil po starcie z lotniska w Addis Abebie, zabijając wszystkich 157 pasażerów i załogę na pokładzie, w tym 18 Kanadyjczyków. Quindos Karanja, 60-letni emerytowany nauczyciel, próbuje pogodzić się z szokiem utraty rodziny.„Nie wiem, co bedzie dalej”, powiedział w wywiadzie telefonicznym z Kenii. Wspomina ostatnią wymianę sms-ów z córką Carolyne. Przypomina sobie, jak mówiła, że ​​jest podekscytowana, że ​​wraca do domu, ale że ma złe przeczucia i obawia się czegoś. „I nie wiedziała, dlaczego miała takie złe przeczucie… to była moja ostatnia rozmowa z nią”, powiedział Karanja, dodając, że Carolyne Karanja była jedyną żywicielką rodziny. Quindos Karanja powiedział, że wie, że musi być silny i zaakceptować rzeczywistość, ale nie wie, jak to zrobić. „Trudno jest pogodzić się z tym, że tak się stało. Czuję potworną stratę. I ból. I samotność”. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Mikołaj Czarny Search

