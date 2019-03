Najszczęśliwsze kraje świata – gdzie Kanada i Polska? Najszczęśliwszym krajem świata jest Finlandia – wynika z opublikowanego w środę raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych, w którym wzięto pod uwagę takie kryteria, jak długość życia w zdrowiu czy Produkt Krajowy Brutto na głowę mieszkańca. Polska zajęła w tym zestawieniu 40. miejsce, a Kanada na 9. Finlandia uzyskała największą liczbę punktów: 7,76. Kolejne miejsca zajęły Dania (7,60 pkt) Norwegia (7,55 pkt), Islandia (7,49 pkt), Holandia (7,48 pkt), Szwajcaria (7,48 pkt), Szwecja (7,34 pkt), Nowa Zelandia (7,30 pkt), Kanada (7,27 pkt) i Austria (7,24 pkt). Polska zajęła 40. miejsce, co oznacza awans w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia o dwie pozycje. W najnowszym rankingu wyprzedziliśmy m.in. Litwę (miejsce 42), Węgry (62) czy Portugalię (66). Wyżej znalazły się natomiast m.in. Niemcy (miejsce 17), Czechy (20) i Hiszpania (30). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

