Odkryto największego tyranozaura, żył 66 mln lat temu w dzisiejszej prowincji Saskatchewan Paleontolodzy z Uniwersytetu Alberty opisali największego znanego osobnika Tyrannosaurus rex. To zarazem największy odkryty w Kanadzie szkielet dinozaura ma 13 metrów. „Scotty” to przydomek nadany od butelki szkockiej, którą uczczono jego odkrycie. Nogi zwierzęcia sugerują, że za życia ważyło ponad 8800 kg. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

