Nauczyciele wypowiedzą się w referendum na temat strajku

Związek Nauczycielstwa Polskiego czeka na wyniki referendum w sprawie rozpoczęcia strajku w oświacie. Jeżeli głosujący się za nim opowiedzą, rozpocznie się on w poniedziałek 8 kwietnia i będzie trwał do odwołania – poinformował w poniedziałek prezes zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Podał też treść pytania referendalnego.

Osoby zatrudnione odpowiedzą w nim na jedno pytanie: “czy wobec niespełnienia żądania dotyczącego podniesienia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami o 1000 zł z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 jesteś za przeprowadzeniem strajku począwszy od 8 kwietnia?”.

Jeżeli ZNP otrzyma wyniki referendum z ponad połowy placówek, do których pytanie zostało wysłane i ponad połowa osób głosujących w tych placówkach opowie się za rozpoczęciem strajku, to ten zacznie się w tych miejscach 8 kwietnia.

– To jest data rozpoczęcia strajku w szkołach, przedszkolach, innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – poinformował Sławomir Broniarz, zastrzegając, że będzie on trwał “do odwołania”. Mówił też, że do tej chwili 78 proc. szkół i placówek oświatowych weszło w spór zbiorowy. Termin strajku zbiega się z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami. 10, 11 i 12 kwietnia odbędzie się egzamin gimnazjalny, zaś 15, 16 i 17 kwietnia – egzamin ósmoklasisty.

“Chcemy uspokoić rodziców” Broniarz mówił również, jak strajk może wpłynąć na sytuację uczniów. – Chcemy uspokoić rodziców – dołożymy wszelkich starań, by czas strajku nikomu niczym złym nie zagrażał – podkreślił. Dodał jednak, że rodzice “nie mogą oczekiwać od nas, że ulegniemy tej psychologicznej presji związanej choćby z terminem egzaminów”.

– Chcemy lepszego systemu oświaty, chcemy lepszej szkoły, chcemy szkoły bardziej autonomicznej, z większymi kompetencjami dyrektora, z większymi możliwościami edukacyjnymi, adresowanymi do dzieci – podkreślił prezes ZNP.

Jak jednocześnie wskazał, “nie możemy tego zrobić w oparciu o dotychczasowy system finansowania, który w gruncie rzeczy – patrząc na retorykę uprawianą przez minister edukacji Annę Zalewską – bazuje na budżetach jednostek samorządu terytorialnego”.

– Nawet tegoroczne podwyżki zaprojektowane szczególnie w odniesieniu do drugiego półrocza, a nade wszystko do nauczycieli i dla nauczycieli edukacji przedszkolnej wyraźnie mówią, że to są zadania jednostek samorządu terytorialnego, na które ten samorząd będzie musiał znaleźć pieniądze w budżecie, i których nie widzimy w budżecie państwa – mówił Broniarz. Jego zdaniem, “to przerzucanie odpowiedzialności na samorząd”.

Broniarz zaznaczył również, że “to jest także pytanie, ile wspólnie z rządem jesteśmy w stanie w ciągu tych czterdziestu kilku dni, do 8 kwietnia ustalić”. – Nie ulega wątpliwości, że 8 kwietnia jest momentem rozpoczęcia strajku – podkreślił.

– Ministerstwo Edukacji Narodowej z dużym zaniepokojeniem przyjmuje informacje, o których mówił dzisiaj prezes ZNP, a więc te, które zmierzają do zakłócenia, czy możliwości zakłócenia przebiegu egzaminów zewnętrznych – powiedział na konferencji prasowej w Warszawie wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

Przypomniał, że przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego i do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej, a wynik uzyskany na nim przez ucznia brany jest pod uwagę przy rekrutacji do szkół średnich.

– Wszystkie te działania, które zapowiada ZNP, czyli ewentualny strajk od 8 kwietnia (…) może zakłócić przebieg egzaminu – zaznaczył. Kopeć pytany o możliwość ewentualnej zmiany terminu egzaminu wskazał, że Prawo oświatowe nie przewiduje takiego rozwiązania. Dodał, że “gdyby ten egzamin odbył się w innym czasie to nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby tak ogromną liczbę arkuszy sprawdzić”.

– Każde zakłócenie naprawdę będzie wydarzeniem niespotykanym – powiedział. – Natomiast ja jestem przekonany, że nauczyciele nie będą dostarczać dodatkowego stresu dzieciom, rodzicom i egzaminy po prostu odbędą się bez żadnych zakłóceń – dodał Kopeć. MEN: sukcesywnie podnosimy pensje nauczycieli

Przed konferencją MEN opublikowało komunikat, w którym można przeczytać, że płace nauczycieli są podnoszone po pięciu latach ich zamrożenia: w 2017 r. zostały zwaloryzowane, a od 2018 r. są sukcesywnie podwyższane. “Przekazaliśmy samorządom trzecią ratę subwencji i obecnie wypłacane są już podwyżki pensji nauczycieli z wyrównaniem od 1 stycznia br.

Dodatkowo nauczyciele otrzymują również tzw. trzynastkę. To nie koniec. Kolejna podwyżka zostanie wypłacona nauczycielom już od września tego roku – będzie to kolejne 5 proc. W sumie ich wynagrodzenie wzrośnie o 16,1 proc. w stosunku do roku 2018 r.” – podano w komunikacie.

Na podstawie doniesień agencyjnych opracowała

Anna Głowacka