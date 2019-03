Nieruchomości a renowacje Jest rzeczą oczywistą, że każda renowacja podnosi wartość domu, a także przyczynia się do dużo szybszego sprzedania nieruchomości. Mieszkając w domu od wielu lat nawet nie zauważamy, że wiele urządzeń staje się nie tylko wadliwie działającymi, przestarzałymi oraz nieekonomicznymi: wielu zwraca obecnie uwagę na energooszczędność. Zastawiając się co należałoby zmienić, dobrze jest przejść się po swoim domu. Sugerowałbym również kilkukrotne przejście się po tzw. “Open House” w celu zorientowania się jakie są obecne trendy jeśli chodzi o renowacje, kolory, nowe urządzenia, rodzaje wyposażenia, a także nowe typy oświetlenia. Bardzo dużo elementów ma bowiem wpływ na atrakcyjność domu, nie tylko na jego funkcjonalność. Oczywiście jeśli rozpoczniemy wymianę urządzeń np. od pieca, dobrze jest rozejrzeć się oraz wybrać odpowiedni typ. Otóż nie do każdego domu nadaje się typ wysoko wydajny, tzw. high-efficiency, może wystarczy tzw. mid-eficiency (średnio wydajny). To samo dotyczy systemu klimatyzacji. Również przy naprawach dachu: jest wiele elementów, które może trzeba wymienić, jak system rynien, czy podsufitek, a niekoniecznie całą pokrywę dachu. Poza tym obecnie jest tak duży wybór nie tylko dachówek z papy, ale dachów metalowych, ceramicznych, a nawet wykonywanych ze starego ogumienia samochodów. Oczywiście dach wpływa nie tylko na wygląd, ale także w zależności od materiału jest zupełnie różna jego żywotność. Czasem jednak drobniejsza naprawa może nam wystarczyć na dalsze kilka lat. Kiedy już zastanowimy się nad odpowiednim typem renowacji czy napraw, powinniśmy poszukać na rynku odpowiednich fachowców do tych prac. Oczywiście porównujmy nie tylko jakość wykonania, ale też rodzaj materiału, czy też wyposażenia: porównujmy prace w szczegółach, tzw. “jabłka z jabłkami”, jak to się mówi w jęz. angielskim. Najlepiej oczywiście sprawdzić kilka firm, aby mieć przynajmniej 3 porównania. Dobrze jest też otrzymać 3 pisemne oferty, które możemy przejrzeć w spokoju. Bardzo istotne jest również wynajęcie wykonawcy sprawdzonego, najlepiej polecinego przez znajomych, którzy mieli już wykonaną przez niego pracę, więc można spodziewać się podobnej jakości. Dobrze jest posiadać referencje od każdego kontraktora wykonującego pracę. Najlepiej jest otrzymać listę klientów, u których wykonywał ostatnio prace remontowe. Po wykonanej pracy sami możemy otrzymać zapytanie o dalsze referencje. Możemy oczywiście sprawdzić chociaż niektóre z nich. Należy się również upewnić, że dany kontraktor posiada odpowiednie licencje na wykonywane prace oraz ważne ubezpieczenia. Przed wykonaniem pracy obie strony powinny podpisać umowę. Umowa powinna zawierać dokładny opis wykonywanego zakresu robót (renowacji). W umowie powinno być dokładnie opisane kto odpowiedzialny jest za uzyskanie odpowiednich dokumentów/permitów na wykonywane prace od urzędu miasta. Jeśli chodzi o zakres prac, na które wymagane są takie zezwolenia, wystarczy skontaktować się z lokalnym departamentem budowlanym w Państwa okręgu. Wszystkie dane można uzyskać w internecie, a każdy kontaktor na pewno posiada również takie informacje. W każdej umowie powinna być zawarta zarówno data rozpoczęcia, jak również data zakończenia prac remontowych. Przy okazji zawierania umowy na większy zakres prac, zazwyczaj jest klauzula zawierająca koszty opóźnienia, płacone np. za każdy dzień spóźnienia zakończenia prac. W kontrakcie powinna być również klauzula odnośnie płatności, czy też harmonogram dokonywanych płatności za usługi. Oczywiście cały zakres jest do negocjacji, natomiast przedpłata nie powinna być zbyt wysoka, a odpowiednie spłaty powinny odpowiednio być zgodne z wykonaniem różnych etapów renowacji. Dobrze jest również uzyskać zgodę na wstrzymanie przynajmniej 10 procent wartości kontraktu na okres około 45 dni od daty zakończenia prac, tak aby upewnić się że nie ma żadnych reklamacji oraz że ewentualne obciążenia (liens) nie zostały nałożone/zarejestrowane na nieruchomości. Taka ewentualność może zaistnieć wtedy, kiedy główny wykonawca (kontraktor) nie zapłaci w terminie swoim podwykonawcom. Na koniec trzeba podkreślić, że prawie zawsze możemy spodziewać się zarówno opóźnienia w dokonywanych pracach. Dobrze jest również posiadać dodatkowe środki na nieprzewidziane wydatki. Mogę powiedzieć, że zawsze wychodzą jakieś ukryte wady, lub dodatkowe prace do wykonania, czasem też właściciele zmieniają zdanie podczas wykonywanych remontów, zmienia się zakres prac lub jakość użytych materiałów. A więc bądźmy zawsze przygotowani na niespodzianki. Wystawiających nieruchomości do sprzedaży zachęcam do korzystania z naszej oferty: oferujemy od lat profesjonalną usługę za ograniczony procent prowizji, przy sprzedaży każdego typu nieruchomości. Dla wielu klientów jest to znaczna kwota, którą możemy Państwu wyliczyć przed zawarciem umowy. Wszyscy nasi klienci biorą udział w losowaniu nowego samochodu firmy Lexus, a za każdą transakcję otrzymują Państwo bilet losujący. Pośredniczymy również w sprawach kupna zupełnie nowych nieruchomości, prosto od dewelopera, a także pośredniczymy w sprzedaży nabytego prawa do zakupu, np. mieszkania w niewybudowanym jeszcze, czy też niezarejestrowanym budynku. We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą oraz kupnem nieruchomości proszę o kontakt bezpośredni pod numer: 647-209-3511 lub email: house4usteam@gmail.com; pracujemy w zespole “co dwie głowy to nie jedna”. Ryszard Sobolewski GoWest Realty Ltd, Brokerage Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Ryszard Sobolewski Website Od Ponad 10 Lat Zwiazany z Firma GoWest Realty Ltd.,,Brokerage, Najstarszym Biurem Polonijnym Na Rynku Nieruchomosci W Okolicach Toronto. Sprzedaz, Kupno, Wynajmem Lokali, Rowniez Komercyjnych. Pracuje wspolnie z Malzonka, Malgorzata. Nasze motto:“Co Dwie Glowy To Nie Jedna!”. Bezplatne Porady. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.