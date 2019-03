Nieruchomości – jak będzie rynek w 2019 roku?

Rynek nieruchomości w 2018 roku stracił swój impet z roku poprzedniego. Zeszły rok charakteryzował się tym, że ogólnie sprzedaż spadła, natomiast ceny również. Spodziewane jest utrzymanie się tego trendu w roku bieżącym.

Po pewnej stabilizacji rynku w okresie letnim, począwszy od września ubiegłego roku, odnotowano tendencję spadkową jeśli chodzi o sprzedaż. Aktywność na rynku była niższa o 19 procent w porównaniu do grudnia, podczas gdy średnia ogólnokrajowa cena spadła o 4,9 procent.

Wszyscy analitycy podkreślają, że na zaistniałą sytuację największy wpływ miały decyzje o zaostrzeniu zasad przyznawania pożyczek hipotecznych, które wprowadzono od stycznia 2018, a także ciągle rosnące stopy procentowe. Bank Centralny, który ustala poziom stóp procentowych, na podstawie jakości rynku finansowego, przewidywał wcześniej dalszy wzrost stóp procentowych. Stwierdzono, że rynek w grudniu był słabszy niż się spodziewano, więc na razie ich nie podniesiono.

Główny specjalista ogolnokrajowego zrzeszenia agentów nieruchomości stwierdził, że obecny rok powinien przynieść wzrost sprzedaży nieruchomości, jednocześnie dostępność do rynku w dalszym ciągu będzie ograniczona, spowodowana właśnie ograniczeniami w kwalifikacji na pożyczki.

Oznaczać to będzie zapewne około półprocentowy spadek sprzedaży, co wpisuje się dokładnie w planowane przez rząd spowolnienie rynku.

Według niektórych analityków finansowych, co prawda obecne warunki w dalszym ciągu ograniczają dostępność do rynku, jednak wstrzymanie wzrostu stóp procentowych powinno nieco ożywić rynek w drugiej połowie tego roku.

Na jakość rynku na pewno będzie miał wpływ dalszy wzrost planowanej imigracji. który w tym roku ma osiagnąć liczbę 331 tysięcy, w porównaniu do 310 tysięcy w roku ubiegłym. Drugim ważnym elementem jest planowany przyrost liczby miejsc pracy: spodziewane jest około 150 tysięcy nowych miejsc pracy, co powinno znacznie poprawić dochody rodzinne, oraz spowodować ożywienie rynku. Oczekiwany jest również wzrost zainteresowania młodych ludzi kupnem własnego miejsca do mieszkania, zakładanie nowych rodzin, a więc również wyprowadzanie się od rodziny oraz rezygnacja z wynajmu na rzecz zakupu nieruchomości.

Oczywiście rynek nieruchomości jest bardzo zróżnicowany, w zależności od rejonu kraju. Jak wiadomo, najbardziej aktywne okolice to Toronto oraz Vancouver, gdzie jest najgorętszy rynek, lecz obecnie stagnacja; natomiast w miastach takich jak Ottawa czy Montreal rynek jest dużo zdrowszy, między innymi dlatego, że ceny są dużo niższe. Oczywiście z tego też powodu ten rynek był znacznie bardziej aktywny, co spowodowało wzrost cen o około 6 do 7 procent.

Nieco gorsze wieści są z prowincji Alberta, gdzie na rynek bardzo duży wpływ ma trudna sytuacja na rynku energetycznym, spowodowana niższymi cenami paliwa. Sprzedaż spadła, a ceny również, o średnio 3 do 4 procent.

Co to oznacza dla kupujących? Z pewnością kontynuację sytuacji z roku poprzedniego, z uwagi na trudności w uzyskiwaniu pożyczki, lecz równiez nieznaczny wzrost cen. Trzeba powiedzieć, że liczba przyznawanych pożyczek spadła o prawie 12 procent w skali rocznej, albowiem wielu klientów nie kwalifikowało się na pożyczki. Dla niektórych jedynym wyjściem jest zwrócenie się do tzw. alternatywnych pożyczkodawców (przeważnie prywatnych), lecz takie wyjście oznacza również wyższe oprocentowanie, a więc większe spłaty miesięczne. W takich sytuacjach proponuję wszystko wcześniej omówić z mortgage brokerem, aby uniknąć niepotrzebnych stresów, a także być dobrze przygotowanym przed decyzją zakupu oraz składania oferty.

Co oznacza to dla sprzedających? Otóż wielu specjalistów uważa, że ceny w roku bieżącym wzrosną jedynie o niecałe 2 procent, inni twierdzą, że około 5. Wszystko zależy oczywiście od lokalizacji oraz rodzaju nieruchomości. Przy wystawianiu domu do sprzedaży należy dobrze przygotować całą strategię, włącznie z rodzajem marketingu, dokładną analizą sprzedaży w okolicy, odpowiednich zdjęć, virtual tour, broszur, ogłoszeń itp. Oczywiście nieruchomość należy też odpowiednio przygotować do pokazywania, a w tym najlepiej zorientowany jest Wasz agent.

