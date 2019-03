Nieruchomości: marzec 2019 r.

Spodziewany jest wzrost sprzedaży nieruchomości, a co za tym idzie – wzrost cen. Jak powtarzają ciągle media, sytuacja ekonomiczna na rynku jest podobno dobra, co powinno podnieść morale zakupowe. Według opinii specjalistów z Toronto Real Estate Board, sprzedaż powinna wzrosnąć z nieco ponad 77 tysięcy w zeszłym roku do ponad 83 tysięcy w roku bieżącym. Podobnie z cenami, które powinny osiągnąć średni poziom 830 tysięcy. Jest to oczywiście cena uśredniona, dla wszystkich rodzajów nieruchomości, z mieszkaniami w apartamentach włącznie.

Obecny rok na pewno nie przyniesie ani rekordowej sprzedaży ani też rekordowych cen. Na pewno wielu klientów, którzy zostali zniechęceni nowymi przepisami przyznawania pożyczek w zeszłym roku, po przeanalizowaniu sytuacji, powróci na rynek w tym roku.

Mimo że sytuacja ekonomiczna kraju nie jest za bardzo stabilna, jak widać po ogłoszeniu nowych danych, to rynek nieruchomości dalej jest silny. W dalszym ciągu spodziewany jest wzrost populacji w naszej metropolii oraz okolicach, a to głównie spowodowane jest dalszym wzrostem miejsc pracy, ale również ciągle rosnącą imigracją. Oczywiście spodziewany jest niski poziom bezrobocia oraz w dalszym ciągu niskie stopy procentowe powinny spowodować, że możliwości zakupowe wielu kupujących pozostaną na wysokim poziomie. Oczywiście sprzedaż mieszkań w apartamentowcach będzie utrzymywać oraz podnosić wielkość sprzedaży i w tym przedziale będzie utrzymywać się wzrost cen.

W styczniu tego roku sprzedaż wzrosła o 0,6 procent w stosunku do roku ubiegłego. Średnia cena wyniosła 748 328 dolarów, czyli więcej o 1,7 procent w stosunku do 2018 roku. Dane te to oczywiście dobry prognostyk na dalsze miesiące tego roku, nawet przy obecnie niesprzyjającej pogodzie, utrzymującej się zimie, mimo zapowiadanego “ocieplenia klimatu”. A tzw. ocieplenie klimatu to tylko pretekst do wyższych podatków. Oczywiście sprzedaż apartamentów ciągnie w górę: średnia cena wyniosła 591 444 dolarów, co oznacza 8,8-procentową zwyżkę cen. To dane z samego miasta Toronto, natomiast poza miastem, w tzw. strefie 905, ceny wyniosły 456 857, co stanowi 8,2-procentowy wzrost cen.

Jeśli chodzi o ceny domów wolnostojących, to cena w samym Toronto wyniosła 1 174 134, czyli była niższa o 8,8 procent w porównaniu do stycznia ubiegłego roku, co spowodowane zostało spadkiem sprzedaży zwłaszcza w kategorii najdroższych domów. Natomiast jeśli zbadamy okolice tzw. 905, czyli poza miastem Toronto, to średnia cena była na poziomie 883 027 dolarów, co stanowiło zwyżkę cenową o niecały jeden procent.

Oczywiście zbyt mała liczba domów wystawianych na sprzedaż była również powodem dlaczego ceny nie spadały. Przeprowadzony sondaż potwierdził dotychczasowy trend, że niewielu wlaścicieli wystawi nieruchomości do sprzedaży, a więc obecna sytuacja się utrzyma. W styczniu tego roku liczba wystawionych na sprzedaż domów była niemal identyczna jak w zeszłym roku w tym samym okresie. A więc spodziewana jest stagnacja jeśli chodzi o rynek w tym zakresie.

Obecna ogólna sytuacja ekonomiczna w Kanadzie nie jest optymistyczna. Jest dalsza walka niektórych grup wpływu o ciągle podnoszenie podatków, co widać wszędzie: w mediach jest bardzo duży nacisk na wprowadzenie podatku tzw. Carbon Tax, który według mnie wręcz spowoduje odwrotny od zamierzonego skutek. Ale przecież liberalowie chcą mieć więcej pieniędzy na rozdawnictwo, a nasz obecny premier jedynie ładnie pozuje do zdjęć. Dlatego też, według niedawno przeprowadzonego badania rynku, prawie jedna trzecia Kanadyjczyków ma bardzo negatywne odczucia co do dalszej przyszłości. Zbiega się to właśnie z corocznym przygotowywaniem dokumentów podatkowych.

Nie są to optymistyczne prognozy. Musimy się mieć na baczności, jeśli chodzi o składanie zeznań. Bank TD zrobił zestawienie najczęściej popełnianych błędów. Jest ich kilka, a w tym: niepodanie zrobionej inwestycji lub zatajenie dochodów z zagranicy; błędnie podane kwestie poniesionych wydatków, jak np. koszty nauki, czy też kwalifikacji kosztów medycznych pomiędzy członkami rodziny; złe zakwalifikowanie formularzy tzw. typu T, jak również brak poparcia wydatków rachunkami.

