Nowy urlop rodzicielski Rząd federalny podał, że więcej rodzin niż się spodziewano korzysta z nowej możliwości przedłużenia rocznego urlopu wychowawczego do 18 miesięcy. Od kiedy rozszerzenie to zostało udostępnione w grudniu 2017 r., ponad 32 000 rodziców skorzystało z tej możliwości – znacznie powyżej oczekiwanych 20 000. W niedzielę wszedł w życie nowy urlop dla rodziców, którzy nie urodzili dziecka – najczęściej ojców. Dotyczy on rodziców dzieci urodzonych w dniu 17 marca lub później. Urlop będzie również dostępny dla rodziców dzieci adoptowanych. Rodzice otrzymają pięć dodatkowych tygodni, jeśli zdecydują się na tradycyjny 12-miesięczny urlop rodzicielski lub osiem tygodni w ramach nowej 18-miesięcznej opcji. Ta opcja będzie dostępna tylko dla rodziców, którzy kwalifikują się do świadczeń z tytułu utraty pracy (employment insurance – EI), co, jak niektórzy eksperci obawiają się, może stanowić barierę dla rodziców, którzy nie pracują lub nie pracują w takim wymiarze godzin, aby spełnić minimalne wymagania do uzyskania EI. W ciągu najbliższych 12 miesięcy urzędnicy federalni oczekują, że 97 000 rodzin skorzysta z programu, który ma zachęcić rodziców nie będących rodzicami do poświęcenia więcej czasu na opiekę nad noworodkiem i umożliwienia matkom wcześniejszego powrotu do pracy. Ogromna większość wniosków o urlop rodzicielski pochodzi od kobiet, które składają około 85 procent wszystkich wniosków o urlop rodzicielski. Quebec ma swój własny program od 2006 r., a jego popularność rośnie. Około 81% małżonków lub partnerów w Quebecu poświęciło czas na opiekę nad nowonarodzonym dzieckiem, w porównaniu z 12% w pozostałej części kraju. System urlopów rodzicielskich w Quebecu zapewnia do pięciu tygodni płatnego urlopu dla nowych ojców, pokrywając do 70 procent ich dochodów. Zasiłek federalny pokrywałby 55 procent zarobków dla osób korzystających z 12-miesięcznego urlopu rodzicielskiego lub 33 procent dla osób decydujących się na 18-miesięczny urlop. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.