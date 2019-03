Nożownik atakuje księdza w czasie mszy – wideo Policja w Montrealu aresztowała sprawcę po tym, jak podczas porannej mszy ksiądz został pchnięty nożem w słynnym oratorium św. Józefa. Do ataku doszło około godziny 8:40 w piątek rano, kiedy ksiądz był w trakcie celebrowania mszy w kościele, gdzie obecnych było około 50 wiernych. Zaatakowany nożem ksiądz to ojciec prawie osiemdziesięcioletni Claude Grou, rektor kościoła. Na nagraniu wideo widać jak mężczyzna uzbrojony w nóż biegnie w kierunku ołtarza w kaplicy Oratorium św. Józefa podczas mszy. Wideo Msza była transmitowana na żywo przez telewizję katolicką Sel + Lumiere TV, która codziennie transmituje nabożeństwa. Materiał filmowy został szybko usunięty ze strony internetowej po ataku. W filmie mężczyzna w ciemnym płaszczu zimowym i jasnej czapce baseballowej wyciągnął duży nóż i wszedł za ołtarz. Materiał pokazuje podejrzanego podbiegającego po schodach w kierunku kapłana. Ojciec Grou próbował uciec, gdy napastnik przewrócił świecę. Wideo pokazuje, że mężczyzna szybko dogania księdza i powala go na ziemię i używa noża. Członkowie zgromadzenia podbiegli do sprawcy. Trzech mężczyzn powstrzymało napastnika, podczas gdy inni poszli pomóc ojcu Grou, który wydawał się samodzielnie wstać. Strażnicy kościoła zatrzymali mężczyznę do czasu przybycia policji. 26-letni podejrzany został aresztowany i zabrany na posterunek w celu przesłuchania. Zostaną mu postaione zarzuty w sobotę. Sanitariusze opatrzyli drobne obrażenia górnej części ciała księdza na miejscu zdarzenia. Ojciec Grou został przewieziony do szpitala. Rzecznik agencji ratunkowej Urgences-santé, Benoit Garneau, powiedział, że Grou był świadomy podczas transportu do szpitala. Doznał obrażeń klatki piersiowej. Rany księdza były powierzchowne, ponieważ napastnikowi złamał się nóż. W tweecie rzymskokatolicka diecezja montrealska podała, że ​​stan kapłana jest „stabilny”. Ojciec Grou pełni posługę kapłańską w Oratorium Świętego Józefa od ponad 20 lat. Pomimo incydentu oratorium jest otwarte w piątek. Tylko kaplica, w której nastąpił atak, pozostaje zamknięta dla celu śledztwa. Na miejscu jest straż. Oratorium św. Józefa jest największą świątynią poświęconą św. Józefowi na świecie i każdego roku odwiedza je około dwóch milionów gości z całego świata. Zbudowane na szczycie góry oratorium zostało założone przez świętego brata André i jest teraz miejscem pielgrzymek. Burmistrz Montrealu Valerie Plante wyraziła oburzenie atakiem. „Co za okropny i niewybaczalny atak. Z ulgą stwierdzam, że życie księdza Claude’a Grou nie jest zagrożone i jego stan jest stabilny. W imieniu wszystkich Montrealczyków życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia”. W tweecie premier Justin Trudeau przesłał kapłanowi najlepsze życzenia. „To okropny atak w Oratorium św. Józefa w Montrealu dziś rano. Ojcze Claude Grou, Kanadyjczycy myślą o tobie i życzą ci szybkiego powrotu do zdrowia”. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

