O 20 proc. wyższe podatki od nieruchomości w Toronto? Nowe badanie przeprowadzone w Ryerson University sugeruje, że torontończycy powinni przygotować się na zapłacenie znacznie wyższych podatków od nieruchomości. Korzystając z danych ze spisu ludności z 2016 roku, Centrum Badań Miast i Rozwoju Gruntów sugeruje, że potrzeba 20-procentowej podwyżki podatków, aby zapłacić za konieczne modernizacje infrastruktury i przyszłe projekty mające na celu dostosowanie się do wzrostu populacji. Raport mówi, że taki wzrost będzie rozciągnięty na kilka lat. “Miasto Toronto stoi w obliczu rosnącego wyzwania finansowego związanego z koniecznością wymiany pogarszającej się infrastruktury i zbudowania nowej infrastruktury w odpowiedzi na zapotrzebowanie na lepsze usługi miejskie wskutek wzrostu liczby ludności” – mówi Frank Clayton, autor raportu. “Często sugeruje się, że rządy wyższego szczebla powinny przekazywać miastu część swojego podatku dochodowego lub przychodów z HST, aby sfinansować te potrzeby. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, aby stało się to w przewidywalnej przyszłości. Nasze podejście polega raczej na zbadaniu, czy wyższe podatki od nieruchomości mogą zostać wykorzystane do sfinansowania infrastruktury i usług wymaganych przez mieszkańców miasta “, mówi Clayton. Rada miasta ma debatę na temat zaproponowanego budżetu na rok 2019 wynoszącego 13,46 miliarda dolarów, który obejmuje podwyżkę podatku od nieruchomości o 2,55 procent. Burmistrz John Tory podkreślił, że w każdej z dwóch pierwszych kadencji utrzymywał roczne podwyżki podatków na poziomie zbliżonym do poziomu inflacji. Raport pokazuje, że torontończycy wydali zaledwie 2,74 procent swoich rocznych dochodów na podatki od nieruchomości, co jest na drugim najniższym poziomie w Greater Toronto i Hamilton i znacznie poniżej średniej 3,5 procent. Nawet 20-procentowa podwyżka umieściłaby Toronto zaledwie po środku 28 innych gmin. Według badań, Milton, Hamilton i Burlington należały do ​​gmin, które płacą mniej niż średnie podatki w Toronto. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

