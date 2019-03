Obchody rocznicy Marca ’68 Spotkaniem na Dworcu Gdańskim organizowanym przez Fundację Shalom oraz czytaniem performatywnym książki „Życie przecięte. Opowieści pokolenia Marca” w Teatrze Żydowskim Warszawiacy upamiętnią kolejną rocznicę wyjazdu marcowych emigrantów wraz z przedstawicielami władz oraz członkami organizacji żydowskich. ​​ Dworzec Gdański Fundacja Shalom zaprasza 8 marca 2019 roku o godz. 12.00 na spotkanie pod pamiątkową tablicą na Dworcu Gdańskim w Warszawie, upamiętniającą tych, którzy wyjechali. Tablica

z cytatem Henryka Grynberga „Tu więcej zostawili po sobie niż mieli” została odsłonięta przez Fundację Shalom w 1998 roku. Od tego czasu corocznie, 8 marca, spotykają się przy niej przedstawiciele władz, członkowie organizacji żydowskich oraz przedstawiciele pokolenia Marca ’68, ich rodziny oraz bliscy tych, którzy wyjechali z „dokumentem podróży” w jedną stronę. Dworzec Gdański przez lata nabrał symbolicznego wymiaru, przypominając wszystkie dworce, z których emigranci marcowi opuszczali Polskę. Czytanie performatywne w Teatrze Żydowskim Wieczorem Teatr Żydowski zaplanował czytanie perrformatywne książki Joanny Wiszniewicz „Życie przecięte. Opowieści pokolenia Marca” (Wyd. Czarne). ​ Autorka wyruszyła z magnetofonem w świat pamięci Żydów, świat pokolenia Marca ’68. Rozmowy prowadziła przez piętnaście lat. Nagrała dziewięćdziesiąt osób, które się przy niej otworzyły; mówiły przez wiele, wiele godzin. Rozmawiała z pokoleniem, dla którego to było podstawowe doświadczenie. ​ – Chciałam zobaczyć, jak w powojennym Wrocławiu, Szczecinie, Wałbrzychu i Łodzi ludzie byli Żydami, jak sobie radzili nosząc piętno żydowskiej inności. – mówi Joanna Wiszniewicz. Powstał wielki, fascynujący fresk o żydowskiej tożsamości, wówczas trudnej do wypowiedzenia, wyartykułowania, ujawnienia. Aktorzy Teatru Żydowskiego, Ernestyna Winnicka i Henryk Rajfer, przeczytają fragmenty książki we własnym opracowaniu. Czytanie odbędzie się 8 marca o godz. 19.00 na Scenie im. Szymona Szurmieja przy ul. Senatorskiej 35. Liczba miejsc ograniczona. Wstęp wolny za potwierdzeniem udziału. Kasy teatru: tel.: (22) 850 56 56, 517 625 481 (22) 850 64 35, kasa@teatr-zydowski.art.pl Fundacja Shalom jest Strażnikiem Pamięci i miejscem spotkań tradycji ze współczesnością, miejscem, gdzie kultura żydowska wchodzi w dialog z kulturą polską. Jej najważniejszym celem, który realizuje od początku, czyli od 1987 roku, jest ocalenie od zapomnienia bogatego dziedzictwa kultury jidysz. Założycielem Fundacji Shalom jest Gołda Tencer, dyrektor Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie, aktorka, reżyser. Fundację współtworzyli absolwenci istniejącej niegdyś w Łodzi żydowskiej szkoły im. I. L. Pereca. Połączyła ich wyniesiona z domu miłość do tradycji żydowskiej. Fundacja Shalom organizuje kursy języka jidysz, wykłady, warsztaty, konkursy edukacyjne, spektakle teatralne i telewizyjne, wystawy plastyczne i festiwale, prowadzi również działalność wydawniczą.​ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

