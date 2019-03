„Odpowiedz mi!”, czyli o co Twoje dziecko może Cię zapytać. Znienacka

Dzieci pytają. Taka jest ich natura – chcą wiedzieć jak najwięcej i ciekawi je wszystko. Także – a może nawet bardziej – to, co związane z seksualnością. Bo jest to temat owiany lekką tajemnicą i wywołującą rumieńce. Jeśli wydaje Ci się, że Twoje dzieci o seks nie pytają, są tylko dwie opcje: albo nie zapytały jeszcze, albo nie zapytały Ciebie. Oczywiście treść pytań jest różna, rozmaite są sprawy najbardziej interesujące. „Odpowiedz mi!” to przegląd tych najpilniejszych pytań wraz z odpowiedziami. Bez tabu, bez owijania w bawełnę, z lekkim humorem, ale konkretnie – recenzuje Agata Kozłowska

99 pytań



„Odpowiedz mi!” to kolejna (po „Intymnym życiu zwierząt”) pozycja duetu Kathariny von der Gathen, niemieckiej edukatorki seksualnej, i Anke Kuhl, ilustratorki. Kolejna, która z dystansem (ale nie ignorancją) podchodzi do spraw, o których niektórzy woleliby milczeć. Książka zawiera 99 autentycznych pytań zadanych w trakcie zajęć prowadzonych przez Katharinę z dziećmi i nastolatkami. Na uwagę zasługuje na pewno ciekawe wydanie książki – w formie otwieranego od góry notatnika. Każde pytanie zapisane jest odręcznie na kartce i okraszone zabawnym obrazkiem. Osobiście bardzo podoba mi się estetyka tych niedużych ilustracji – często są to jednoobrazkowe skecze same w sobie. Jednak badania terenowe nad książką pokazały, że nie wszyscy (w tej grupie zarówno młodzi, jak i starsi) są do nich tak entuzjastycznie nastawieni. Fakt – są dosyć specyficzne. O ile w przypadku poprzedniej książki ta specyfika dodawała uroku narysowanym zwierzętom, o tyle w przypadku naszkicowanych postaci ludzkich mogą się one ocierać o groteskowość. Niemniej na pewno dodają trochę luzu do tych „poważnych” i „dorosłych tematów”.