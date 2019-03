Odra w Toronto?! Wydział zdrowia w Niagara bada potwierdzony przypadek osoby dorosłej chorej na odrę – i ostrzega, że inni mogli być także narażeni na infekcję. Chory nabawił się infekcji podczas podróży poza granice Kanady, mówi Niagara Region Public Health, który bada sprawę. Zadzwoń natychmiast, jeśli podejrzewasz, że masz odrę Jeśli uważasz, że możesz mieć odrę, musisz zadzwonić z wyprzedzeniem do gabinetu lekarskiego, kliniki lub oddziału ratunkowego, powiedział Niagara Region Public Health. Odra zaczyna się od kaszlu, kataru, łzawiących oczu i gorączki – podała agencja. Po około czterech dniach wysypka pojawia się na twarzy i na ciele. W jamie ustnej mogą pojawić się białe plamki. Zaleca się, aby mieć aktualne szczepienia. Uwaga: infekcja rozprzestrzenia się łatwo. Kolejny przypadek odry związany z podróżami został potwierdzony w zeszłym tygodniu w Toronto. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

