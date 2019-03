Odszkodowania dla uwięzionych w burzy śnieżnej Ludzie, którzy zostali uwięzieni przez wiele godzin na autostradzie w Montrealu po wielkiej śnieżycy z 2017 roku, otrzymają do prowincji 1 375 dolarów, podali w czwartek adwokaci kierowców. Płatności wynikają z częściowego rozstrzygnięcia pozwu zbiorowego przeciwko rządowi Quebecu i miastu Montreal. Pozew został zatwierdzony przez Sąd Najwyższy Quebecu i będzie kontynuowany przeciwko władz miasta, które dotychczas odmówiło negocjacji. Burza śnieżna, która rozpoczęła się wieczorem 14 marca 2017 r., spowodowała, że spadło ponad 35 centymetrów śniegu, co uwięziło na autostradzie 13 setki kierowców, z których część musiała pozostać w samochodach do rana. Władze miejskie przyznały później, że tej nocy źle zarządzano akcją odśnieżania. Marc-Antoine Cloutier, główny adwokat reprezentujący kierowów, powiedział, że jego klienci przeżyli traumę. „Ludzie płaczą, gdy mówią o tej nocy” – powiedział dziennikarzom. „Wiele osób mówiło o poważnej traumie”. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

