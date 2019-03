Orły 2019 rozdane. “Zimna wojna” wielkim zwycięzcą “Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego została najlepszym polskim filmem według Polskiej Akademii Filmowej. Podczas ceremonii rozdania Orłów, najważniejszych polskich nagród filmowych, obraz otrzymał łącznie siedem statuetek. W kategoriach aktorskich nagrody przypadły Jackowi Braciakowi i Januszowi Gajosowi za “Kler” Wojciecha Smarzowskiego, Joannie Kulig za “Zimną wojnę” i Aleksandrze Koniecznej (“Jak pies z kotem”). Polskie Nagrody Filmowe Orły przyznawane są w drodze głosowania przez Polską Akademię Filmową. Gala wręczenia 21. Polskich Nagród Filmowych Orły 2019 odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie. WIĘCEJ O “Zimnej wojnie” w “Gazecie” This slideshow requires JavaScript. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

