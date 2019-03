Państwa nie stać na danie nauczycielom 1000 zł podwyżki “Nauczyciele słusznie domagają się wyższych wynagrodzeń”, ale “dzisiaj budżetu państwa polskiego nie stać” na przyznanie im 1000 złotych podwyżki – stwierdził w rozmowie z TVN24 szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Nauczyciele domagają się podniesienia wynagrodzenia zasadniczego właśnie o tysiąc złotych i grożą strajkiem tuż przed egzaminami gimnazjalnym i ósmoklasistów. Zdaniem Dworczyka, szef ZNP Sławomir Broniarz “próbuje brać dzieci jako zakładników”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.