Papież Franciszek ma dość całowania po rękach Papież Franciszek pokazał dobitnie, że nie lubi starodawnych gestów poddaństwa. Papież wielokrotnie podkreślał swoje skromne podejście do pełnionego urzędu. Nie raz zrezygnował z drogocennego podarku na rzecz potrzebujących i papieskich przywilejów. Nie przepada też za całowaniem go w pierścień. Podczas jednej z ostatnich uroczystości dał temu wyraz i to w dość wymowny sposób. Pocałunek w pierścień to oznaka szacunku dla wyższego urzędu w Kościele. Zazwyczaj ten dotyczy biskupów, arcybiskupów, kardynałów i papieża. W Polsce jest on bardzo często praktykowany, chociaż papież od dłuższego czasu próbuje to zmienić. Franciszek nie lubi pocałunków w pierścień, o czym dał znać podczas jednej z ostatnich mszy w Papieskim Sanktuarium Santa Casa z Loreto we Włoszech.

