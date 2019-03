Parlament Europejski przegłosował dyrektywę o prawie autorskim 348 za, 274 przeciw, 36 wstrzymujących się – to wynik wtorkowego głosowania Parlamentu Europejskiego nad dyrektywą o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. W Polsce szerzej znana jest pod mylącą nazwą „ACTA2”, ukutą przez lobbystów amerykańskich korporacji, które nowa dyrektywa uderzy po kieszeni. Przypomnijmy: ACTA (czyli Anti-Counterfeiting Trade Agreement) to forsowany przez Stany Zjednoczone projekt umowy międzynarodowej, która miała zapobiegać obrotem podrabianymi towarami. Do tego traktatu doklejono fragment mówiący o ochronie praw autorskich w internecie, i to tak daleko idący, że pozwalałby nawet cenzurować część treści w sieci. Negocjowana w tajemnicy umowa rozwścieczyła internautów do tego stopnia, że wyszli na ulice. Z traktatu zaczęły wyłamywać się kolejne kraje i projekt w końcu trafił do kosza. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

