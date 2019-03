Pierwsza w Polsce katolicka infolinia dla skrzywdzonych przez księży Na początku marca oficjalnie rozpoczęła działalność Inicjatywa “Zranieni w Kościele”, za którą stoją świeccy katolicy. Najważniejszy jej element to telefon wsparcia dla osób skrzywdzonych przemocą seksualną przez księży. Jak dotąd odbyły się dwa wieczorne dyżury telefoniczne. I już wiadomo, że infolinia okazała się bardzo potrzebna. Psychologowie zasiadają przy telefonie 800 280 900 raz na tydzień, w każdy wtorek w godzinach od 19.00 do 22.00. Ta infolinia to wspólna inicjatywa Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, Laboratorium “Więzi” oraz Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu. W skrócie ż środowisko katolickie, ale nie duchowni, stworzyło coś, co ma pomagać osobom skrzywdzonym przez przedstawicieli Kościoła. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.