Piłkarze Realu Madryt nie obronią tytułu w Lidze Mistrzów Piłkarze Realu Madryt nie obronią tytułu w Lidze Mistrzów Amsterdamczycy odrobili straty z pierwszego spotkania, rozbili Real 4:1 i awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Królewscy nie obronią zatem trofeum, po które sięgali w trzech ostatnich sezonach. TAK Przed meczem na Santiago Bernabeu w ekipie gospodarzy panowała duża niepewność. Madrytczycy w tydzień przegrywając dwukrotnie z Barceloną, najpierw zaprzepaścili szansę na zdobycie Pucharu Hiszpanii, a potem pozwolili zwiększyć Katalończykom przewagę w lidze do dwunastu punktów. Realowi pozostała więc walka o obronę tytułu Ligi Mistrzów. Przed rewanżem z Ajaksem piłkarze Santiago Solariego byli w uprzywilejowanej sytuacji. W połowie lutego wygrali w Amsterdamie 2:1, ale wynik nie odzwierciedlał tego co działo się na boisku, bo to holenderska drużyna prezentowała się lepiej. W końcówce tamtego meczu żółtą kartkę obejrzał Sergio Ramos, a to oznaczało, że dowódcy madryckiej obrony zabraknie w drugim spotkanie. We wtorek gospodarze zaczęli obiecująco. W czwartej minucie mogło być już 1:0. Z prawej strony dośrodkował Lucas Vazquez, a w poprzeczkę trafił Raphael Varane. Publiczność tylko jęknęła z rozczarowaniem. Real mógł prowadzić, ale swoją szansę zmarnował. Tego błędu nie popełnił natomiast Ajax. Fatalną stratę na własnej połowie zaliczył Toni Kroos, a chwilę później goście już mieli bramkę na koncie. Dusan Tadić dograł Hakima Ziyecha i Bernabeu zostało wprawione w osłupienie. Defensywę rywali dynamicznie rozgrywał David Neres, dużą kreatywnością błyszczeli pomocnicy. Obrońcom Realu mogło zakręcić się w głowie. I z pewnością zakręciło się po akcji gości z 18. minuty. Neres z łatwością podwyższył prowadzenie Ajaksu Napór ekipy Erika Ten Haga nie malał. Pachniało golem, który rzuciłby Los Blancos na kolana. W końcu jednak Real się ocknął. Tuż przed przerwą przebojem w pole karne wdarł się Gareth Bale, który zmienił kontuzjowanego Vazqueza, ale jego strzał zatrzymał się na słupku. Po zmianie stron na nowo zaczęło się show Ajaksu. Prowadzenie gości na 3:0 podwyższył zdecydowanie najlepszy na boisku Tadić. Serb pięknie przymierzył w okienko, ale ale cała sytuacja przyniosła sporo kontrowersji. Te dotyczyły sytuacji kilka sekund przed golem, kiedy piłka mogła znaleźć się na aucie. Po analizie VAR sędzie Felix Brych trafienie jednak uznał. Królewscy potrzebowali cudu, a dokładnie trzech goli. Jednego strzelili dość szybko za sprawą Marco Asensio, ale to był jedynie łabędzi śpiew obrońców tytułu. Chwilę później było już 4:1. Stempel na zjawiskowym występie Ajaksu postawił Lasse Schoene. Duńczyk trafił efektownie z rzutu wolnego. W drugim wtorkowym meczu piłkarze Borussii Dortmund przegrali u siebie z Tottenhamem Hotspur 0:1 i również w 1/8 finału pożegnali się z Ligą Mistrzów. Jedynego gola w rewanżu strzelił Harry Kane. Pierwsze spotkanie między tymi zespołami zakończyło się pewnym triumfem londyńczyków 3:0. Biorąc pod uwagę słabą formę Borussii odrobienie strat wydawało się zadaniem niezwykle trudnym. Marnym pocieszeniem był fakt, że Tottenham w trzech ostatnich meczach ligowych zanotował dwie porażki. I jak się okazało w ostatecznym rozrachunku podopieczni Luciena Favre’a nie zdołali awansować do ćwierćfinału, choć zwłaszcza w pierwszej połowie mogli strzelić przynajmniej dwa gole. W barwach gospodarzy nie wystąpił kontuzjowany Łukasz Piszczek. BVB kontra Lloris Goście w pierwszych 45 minutach nie zdołali stworzyć sobie praktycznie żadnej sytuacji. Tylko raz w niezłej okazji do zdobycia bramki znalazł się Koreańczyk Heung-Min Son, ale uderzył nieczysto obok bramki. Tymczasem Borussia miała przygniatającą przewagę w posiadaniu piłki i stworzyła sobie kilka szans, które powinny zakończyć się golem. Problem w tym, że przyjezdni mieli w bramce świetnie dysponowanego Hugo Llorisa. Dwukrotnie do siatki mógł trafić Paco Alcacer, ale najpierw przeniósł piłkę nad bramką, a później piłkę po jego uderzeniu złapał bramkarz Tottenhamu. Na tym nie koniec. Francuz rozgrywał fenomenalne zawody – w 21. minucie odbił piłkę po uderzeniu Marco Reusa, a następnie obronił precyzyjny strzał Mario Goetzego. Prawdziwy bramkarski kunszt zaprezentował jednak w sytuacji z 33. minuty, gdy zatrzymał uderzającego z bliskiej odległości Juliana Weigla. W drugiej połowie ponownie zaatakowali piłkarze BVB, ale Reus zamiast uderzać na bramkę zdecydował się na podanie wzdłuż linii, które nie znalazło odbiorcy. Szybko strzelony gol mógł wiele zmienić. Z kolei Harry Kane, który nie grał w pierwszym meczu z powodu kontuzji, nie miał problemu z podjęciem trafnej decyzji. Obrońcy Borussii popełnili błąd w ustawieniu, a Moussa Sissoko podał do niepilnowanego Anglika, który w 48. minucie pewnym strzałem prawą nogą nie dał żadnych szans Romanowi Buerkiemu. W tym momencie gospodarze potrzebowali aż pięciu goli do awansu. Zespół z Zagłębia Ruhry od momentu straconej bramki zwolnili – kibice mieli prawo być rozczarowani, bo ich ulubieńcy nie podejmowali walki. Borussia zaczęła grać wolno, schematycznie i przede wszystkim wyglądała na pogodzoną z odpadnięciem z dalszej rywalizacji. Favre próbował się ratować i wprowadził na boisko m.in. Christiana Pulisicia, który od przyszłego sezonu będzie piłkarzem Chelsea. Amerykanin wniósł nieco ożywienia w poczynania gospodarzy, ale nie na tyle, by wynik uległ zmianie – po jego uderzeniu głową piłka przeleciała nad poprzeczką. W ostatnich sekundach honorowe trafienie w rywalizacji z Tottenhamem mógł zanotować Alcacer, ale w sytuacji sam na sam przegrał z Llorisem. Wyniki wtorkowych meczów 1/8 finału LM: Real – Ajax 1:4 *awans Ajaksu Borussia Dortmund – Tottenham 0:1 *awans Tottenhamu Program rewanżów 1/8 finału LM: środa, 6 marca Paris Saint-Germain – Manchester United (2:0) FC Porto – AS Roma (1:2) wtorek, 12 marca Manchester City – Schalke 04 Gelsenkirchen (3:2) Juventus Turyn – Atletico Madryt (0:2) środa, 13 marca FC Barcelona – Olympique Lyon (0:0) Bayern Monachium – Liverpool (0:0) 15 marca – losowanie par ćwierćfinałowych i półfinałowych 9/10 i 16/17 kwietnia – ćwierćfinały 30 kwietnia/1 maja i 7/8 maja – półfinały 1 czerwca – finał w Madrycie Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

