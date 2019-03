Polacy na drugim miejscu nieletnich samobójców w Europie Warszawa w najbliższym czasie straci ostatni oddział psychiatrii dziecięcej. Specjaliści biją na alarm. – Polska młodzież jest na drugim miejscu w Europie w statystyce samobójstw. To jest problem narastający – mówi prof. Janusz Heitzman. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego mówił na antenie RMF FM, że władze nie dostrzegają wagi problemu. – 30 proc. młodych ludzi wymaga opieki psychiatrycznej bądź psychologicznej. Jeżeli przeliczymy to na liczbę młodzieży do 20. roku życia – powiedział. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

