Polacy wygrali klasyfikację medalową ME Pięć złotych medali i dwa srebrne zdobyli nasi lekkoatleci podczas halowych mistrzostw Europy w Glasgow. Ich dorobek dał nam najlepsze miejsce w klasyfikacji medalowej. Zdobywając siedem medali Polacy znów uplasowali się na pierwszym miejscu w klasyfikacji medalowej, powtarzając sukces sprzed dwóch lat z Belgradu. Choć na tamtejszych mistrzostwach nasi reprezentanci stawali na podium 12-krotnie, w tym siedem razy na najwyższym stopniu. Poprzeczkę Polacy mieli zawieszoną bardzo wysoko – dwa lata temu w Belgradzie wywalczyli osiem krążków, z czego aż sześć z najcenniejszego kruszcu. Nie udało się powtórzyć tego osiągnięcia, ale i tak w Glasgow nie mieliśmy sobie równych. Biało-czerwony festiwal na halowych mistrzostwach Europy otworzył w piątek Michał Haratyk. 27-letni kulomiot uzyskał 21,65 m i załatwił sprawę już w pierwszym podejściu. O Haratyku w Glasgow zrobiło się głośno jeszcze z jednego powodu. W jednej z prób pchnięta przez niego kula odbiła się od materaca i trafiła w oko drogocennej kamery, która znajdowała się tuż za siatką zabezpieczającą. W starciu z ważącą 7,26 kg kulą kamera była bez szans i jej soczewkę przyozdobiła efektowna pajęczyna. Haratyk wygrał złoto, ale rozbił drogą kamerę W jednej konkurencji na halowych mistrzostwach Europy Polska wywalczyła dublet. Wojciechowski i Lisek szybko odsadzili konkurencję i rozstrzygnęli kwestię złotego medalu między sobą. Długo wydawało się, że w skoku o tyczce Lisek będzie poza zasięgiem i obroni tytuł halowego mistrza Europy z Belgradu, ale pokerowa zagrywka i przełożenie poprzeczki na 5,90 metra przyniosły sukces Wojciechowskiemu. Hegemonię panów w polskiej reprezentacji przełamała dopiero Swoboda. A kto miał to zrobić, jak nie dziewczyna, która 60 metrów biega w tym roku najszybciej na świecie? Ostatniego dnia mistrzostw drogę polskim lekkoatletom wskazał halowy wicemistrz świata z Birmingham z zeszłego roku. Do ostatniej prostej kroku Lewandowskiemu próbował dotrzymać Norweg Jakob Ingebrigtsen, ale Polak włączył szósty bieg i pokazał mu plecy. W W ślady Lewandowskiego na tym samym dystansie bardzo chciała pójść Ennaoui. Wicemistrzyni Europy z 2018 roku i tym razem musiała się jednak zadowolić srebrnym krążkiem, o który stoczyła heroiczny bój z Ciarą Mageean. Wideo: Eurosport Sofia Ennaoui wywalczyła srebrny medal w biegu na 1500 metrów To było najlepsze zakończenie halowych mistrzostw Europy. W ostatniej, koronnej konkurencji w sztafecie 4×400 metrów Polki nie miały sobie równych. KLASYFIKACJA MEDALOWA HME W GLASGOW

1. Polska 5 2 0 7

2. Wlk. Brytania 4 6 2 12

3. Hiszpania 3 2 1 6

4. Norwegia 2 1 1 4

5. Rosja (pod neutralną flagą) 2 0 1 3

6. Grecja 1 2 1 4

7. Holandia 1 1 3 5

8. Belgia 1 1 0 2

9. Włochy 1 0 1 2

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz

