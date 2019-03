Politycy oddali hołd Żołnierzom Wyklętym. Zapłonął “Ogień Pamięci” 1 marca obchodzony był w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ustanowił go w 2011 roku parlament. Tego dnia w 1951 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie rozstrzelano siedmiu członków niepodległościowego IV Zjazdu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Z okazji „Dnia pamięci żołnierzy wyklętych” politycy partii rządzącej opowiadali na ich temat niestworzone rzeczy. Zebraliśmy je dla Was. Nie powiedzieli najważniejszej: „wyklęci” nie byli ani głównym, ani najgroźniejszym przeciwnikiem komunistów po wojnie . O „wyklętych” 1 marca mówili wszyscy: prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Beata Szydło, ministrowie i politycy partii rządzącej. Źródło: oko.press WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

