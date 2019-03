Polka wśród najbogatszych kobiet świata Francoise Bettencourt Meyers jest najbogatszą kobietą świata – wynika z najnowszego rankingu miliarderów “Forbesa”. Jej majątek oszacowano na 49,3 miliarda dolarów, czyli około 187,5 miliarda złotych. W zestawieniu na 1281. miejscu znalazła się Polka – Dominika Kulczyk. Na tegorocznej liście miliarderów znalazły się 2153 osoby o łącznym majątku 8,7 biliona dolarów (prawie 33 bln zł).

Liczba kobiet, które znalazły się w zestawieniu, to 253, czyli stanowią nieco ponad 11 proc. Wśród 50 najbogatszych ludzi świata przedstawicielek płci pięknej jest zaledwie pięć. Najbogatsza na świecie Battencourt Meyers we wrześniu 2017 roku odziedziczyła ogromną fortunę koncernu kosmetycznego L’Oreal po śmierci matki – Liliane Bettencourt. Jest wnuczką założyciela firmy – Eugene’a Schuellera. W zarządzie kosmetycznego giganta zasiadała od 1997 roku. Druga na liście jest Alice Walton, która jest jedyną córką założyciela sieci marketów Walmart – Sama Waltona. W przeciwieństwie do swoich braci, nie pracuje w firmie, tylko woli być mecenasem sztuki. Pomocą w tym może służyć imponujący majątek Amerykanki, szacowany na 44,4 mld dol. (prawie 170 mld zł). Trzecią najbogatszą kobietą świata jest Jacqueline Mars, która posiada około jedną trzecią udziałów największego producenta słodyczy – Mars Inc. W firmie założonej przez dziadka – Franka C. Marsa – pracowała przez 20 lat i do 2016 r. była w zarządzie. Teraz większość czasu poświęca na działalność charytatywną. Jej fortunę oszacowano na 23,9 mld dol. (ponad 90 mld zł). Jedyną Polką, która znalazła się w zestawieniu najbogatszych ludzi świata “Forbesa”, jest Dominika Kulczyk. Jej majątek to 1,8 mld dolarów, czyli ok. 6,8 mld zł. Najbogatszym człowiekiem na ziemi drugi rok z rzędu jest szef Amazona Jeff Bezos, którego fortunę oszacowano na 131 mld dol. (prawie 500 mld zł). Na drugim miejscu znalazł się założyciel Microsoftu Bill Gates – 96,5 mld dol. (ok. 365 mld zł), a na trzecim prezes holdingu Berkshire Hathaway Warren Buffett – 82,5 mld dol. (ok. 313 mld zł). W najnowszym zestawieniu znalazła się również założycielka firmy kosmetycznej Kylie Cosmetics – 21-letnia Kylie Jenner. Znalazła się na 2057. miejscu. Według “Forbesa” to najmłodszy miliarder świata, który dorobił się samodzielnie (choć to stwierdzenie w przypadku Jenner wywołuje liczne kontrowersje). Pod tym względem przebiła nawet twórcę Facebooka Marka Zuckerberga, który podobny status osiągnął w wieku 23 lat. Najbogatsze kobiety na świecie wg “Forbesa”:

1. Francoise Bettencourt Meyers – 49,3 mld dol. (15. miejsce na liście najbogatszych ludzi świata)

2. Alice Walton – 44,4 mld dol. (17.)

3. Jacqueline Mars – 23,9 mld dol. (33.)

4. Yang Huiyan – 22,1 mld dol. (42.)

5. Susanne Klatten – 21 mld dol. (46.)

6. Laurene Powell Jobs – 18,6 mld dol. (54.)

7. Abigail Johnson – 15,6 mld dol. (71.)

8. Iris Fontbona – 15,4 mld dol (74.)

9. Gina Rinehart – 15,2 mld dol. (75.)

10. Kwong Siu-hing – 15,1 mld dol. (78.) Na podstawie doniesień agencyjnych opracowała Joanna Wójcik

