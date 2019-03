Polscy nacjonaliści gratulują mordercy z Nowej Zelandii Czy to możliwe, żeby gratulować sprawcy zamachu terrorystycznego zamordowania 50 niewinnych ludzi? Możliwe w Polsce – wtedy, gdy ofiarami są muzułmanie. Masowo dali temu wyraz w ten weekend polscy nacjonaliści na Facebooku. O ofiarach piszą: zwierzęta, śmieci, świry „Szacun dla gościa, w końcu role się odwróciły!” – takie komentarze można było przeczytać w polskim internecie pod postami o manifeście zamachowca, w którym ten wyjaśnił, czemu zaatakował niewinnych ludzi. Pojawiły się też wyznania, że „generalnie prawie każdy ma ochotę zrobić to samo”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.