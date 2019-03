Polscy skoczkowie bezkonkurencyjni w Planicy To była bardzo udana sobota dla polskich skoczków narciarskich. Reprezentacja wygrała konkurs drużynowy w Planicy. To był prawdopodobnie ostatni taki sukces pod wodzą trenera Stefana Horngachera. Horngacher podjął decyzję w sprawie pracy z kadrą. Austriak został trenerem reprezentacji Polski 24 marca 2016 roku. Z nim w sztabie Biało-Czerwoni weszli na zupełnie inny poziom jako cały zespół. Po raz pierwszy wygrali konkurs drużynowy w Pucharze Świata. Stało się to w grudniu w 2016 roku w Klingenthalu. W niemieckiej miejscowości Polacy walczyli w składzie, z którego w sobotę w Planicy zobaczyliśmy trzech zawodników. Wtedy w ekipie zabrakło tylko Macieja Kota, który oglądał zmagania kolegów na żywo spod skoczni. Od momentu zwycięstwa w Klingenthalu, podopieczni Horngachera triumfowali także w styczniu 2017 roku w Willingen. Potem dołożyli złoto mistrzostw świata w Lahti. Na koniec cyklu wygrali także w Pucharze Narodów, a więc klasyfikacji podsumowującej wszystkie starty reprezentantów danego kraju w konkursach indywidualnych oraz drużynowych. To był pierwszy taki sukces w historii. W następnym sezonie, a więc 2017/2018 Polacy raz stanęli na najwyższym miejscu podium. Stało to się w Zakopanem. Później przyszedł brąz podczas igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. W kończącym się teraz cyklu polska drużyna na inaugurację rywalizacji była najlepsza w Wiśle. Potem przyszło kolejne, rok po roku, zwycięstwo na Muehlenkopfschanze w Willingen. Później nasi skoczkowie trzy razy z rzędu zajmowali czwarte miejsca. Najpierw na tej lokacie skończyli zmagania podczas mistrzostw świata, a następnie w konkursach PŚ w Oslo oraz w poprzedni weekend w Vikersund. W sobotę w Planicy Horngacher zdecydował się na zmianę kolejności startujących. Kamil Stoch, który ostatnio nieco zawodził w czwartej grupie, w sobotę wystąpił jako drugi. Jak się okazało, to był świetny ruch. Trzykrotny mistrz olimpijski dwa razy skoczył bardzo dobrze. Świetnie zaprezentowali się także Jakub Wolny, Dawid Kubacki oraz Piotr Żyła. W Planicy w polskiej kadrze nie było słabych punktów. Nikt się nie zawahał, nikt nie zawiódł. Odległości kolejnych lotów imponowały, a wysokie noty przybliżały do końcowego sukcesu. Wolny skoczył 237,5 i 228,5 m, Stoch 227 i 221, Kubacki 229,5 i 230, a Żyła 226,5 i 242,5. Trudno było sobie wyobrazić lepszy występ Biało-Czerwonych. Za ich plecami uplasowali się zawsze mocni Niemcy i Słoweńcy. Polacy wygrali szósty konkurs drużynowy pod wodzą Horngachera, a pierwszy na skoczni mamuciej w historii. Łącznie pod jego przewodnictwem nasi zawodnicy stawali na podium w rywalizacji zespołowej 16-krotnie. Prawdopodobnie to było ostatnie takie zwycięstwo Biało-Czerwonych wspólnie z austriackim szkoleniowcem. W niedzielę, niespełna 50-letni trener prawdopodobnie ogłosi, że odchodzi. Ma zostać selekcjonerem Niemców. Tego dnia miną dokładnie trzy lata od momentu ogłoszenia decyzji o zatrudnieniu Horngachera przez Polski Związek Narciarski. WYNIKI KONKURSU DRUŻYNOWEGO W PLANICY

1. Polska 1627,9

2. Niemcy 1619,8

3. Słowenia 1603,1

4. Japonia 1560,8

5. Austria 1520,8

6. Norwegia 1502,6

7. Szwajcaria 1312,1

8. Finlandia 1177,6

9. Czechy 570,2

10. Rosja 430,8 WYNIKI TURNIEJU PLANICA 7

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1136,4

2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 1129,6

3. Timi Zajc (Słowenia) 1088,1

4. Piotr Żyła (Polska) 1068,8

5. Domen Prevc (Słowenia) 1055,8

6. Simon Ammann (Szwajcaria) 1024,7

7. Karl Geiger (Niemcy) 1024,1

8. Dawid Kubacki (Polska) 1021,4

9. Jakub Wolny (Polska) 1012,9

10. Johann Andre Forfang (Norwegia) 1012,4 W niedzielę w Planicy odbędzie się ostatni w tym sezonie konkurs indywidualny, w którym wystartuje czołowa “30” klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Jest w tym gronie czwórka sobotnich zwycięzców. Kryształową Kulę już wcześniej zapewnił sobie Japończyk Ryoyu Kobayashi, ale wciąż toczy się walka o wygraną w klasyfikacji lotów: teoretyczne szanse ma na nią trzeci w stawce Żyła, ale do prowadzącego Niemca Markusa Eisenbichlera traci aż 72 punkty. Pytany po sobotnich zawodach, czy powalczy jeszcze o tę Małą Kryształową Kulę, Żyła odpowiedział krótko: Szczerze mówiąc, jak będę za bardzo o niej myślał, to wtedy nie mam szans. Na niedzielę mam inne cele i plany. Czwórka Stefana Horngachera triumfowała w trzech z siedmiu drużynówek sezonu – obok Planicy byli najlepsi w Wiśle i Willingen. W sobotę po raz pierwszy w historii mogli cieszyć się z wygranej na mamucim obiekcie. Polacy zasłużenie zostali najlepszą drużyną sezonu, pieczętując na Słowenii zwycięstwo w Pucharze Narodów. Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

