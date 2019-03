Polscy skoczkowie z medalami: złoty Kubacki, srebrny Stoch Niewiarygodnych emocji dostarczyli nam polscy skoczkowie na MŚ w Seefeld! Dawid Kubacki, który po pierwszej rundzie skoków na skoczni normalnej był 27., ostatecznie sięgnął po złoto! Kamil Stoch – osiemnasty na półmetku zmagań – cieszy się ze srebra! Na najniższym stopniu podium stanął Austriak Stefan Kraft. Stefan Hula zakończył rywalizację na 12. pozycji. W pierwszej serii zawodów spośród Polaków pierwszy na belce startowej zasiadł Stefan Hula – spisał się słabo: skoczył zaledwie 88 m i na półmetku rywalizacji plasował się na 29. pozycji. Dawid Kubacki uzyskał 93 m, ale wystarczyło to na zaledwie 27. miejsce po pierwszej rundzie skoków. Tuż po nim na belce startowej usiadł Piotr Żyła, wylądował 2,5 m bliżej (90,5 m) i nie zmieścił się w finałowej stawce 30 zawodników: zajął 33. lokatę. Najlepszy w pierwszej serii wśród biało-czerwonych Kamil Stoch skoczył 91,5 m i na półmetku zmagań zajmował 18. miejsce. Po pierwszej rundzie liderem rywalizacji był 22-letni Japończyk Ryoyu Kobayashi, który uzyskał 101 m. Metr bliżej wylądował Niemiec Karl Geiger i on zajął 2. pozycję, a trzeci był Słoweniec Ziga Jelar, który skoczył 95,5 m. Przed rundą finałową organizatorzy zdecydowali się na podniesienie belki startowej i od razu było to widać w odległościach uzyskiwanych przez zawodników. Skaczący na początku tej serii Hula uzyskał 100 m, a Kubacki 104,5 m. Stoch skoczył 101,5 m. W tamtym momencie wydawało się, że podium jest absolutnie poza zasięgiem naszych zawodników, ale z każdym kolejnym skokiem rywali nadzieje rosły… Okazało się, że każdy kolejny skoczek nie jest w stanie zbliżyć się do Polaków. I nastąpiło nerwowe odliczanie. Kiedy trzeci po pierwszej serii Ziga Jelar zawiódł, Kubacki był pewien brązu. Trzeba było czekać na to, co zrobią Ryoyu Kobayashi i Niemiec Karl Geiger. I w Seefeld stał się cud. Japończyk i Niemiec nie dali rady. Kubacki osiągnął największy sukces w karierze, a Stoch wywalczył pierwszy medal na skoczni normalnej mistrzostw świata. Ostatecznie Dawid Kubacki z 27. miejsca wskoczył na najwyższy stopień podium, a Kamil Stoch – 18. po pierwszej serii skoków – sięgnął po srebro!

WYNIKI KONKURSU NA SKOCZNI NORMALNEJ W SEEFELD

1. Dawid Kubacki (Polska) 218,3 pkt (93/104,5m)

2. Kamil Stoch (Polska) 215,5 (91,5/101,5)

3. Stefan Kraft (Austria) 214,8 (93,5/101)

4. Philipp Aschenwald (Austria) 214,5 (91/103,5)

5. Richard Freitag (Niemcy) 211,3 (93,5/103,5)

6. Stephan Leyhe (Niemcy) 210,6 (96,5/99)

7. Markus Eisenbichler (Niemcy) 210,5 (91/102,5)

7. Yuki Sato (Japonia) 210,5 (92/99)

9. Michael Hayboeck (Austria) 208,5 (93,5/100)

10. Kilian Peier (Szwajcaria) 207,4 (98,5/98) Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz

