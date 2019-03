Polska, Panie Prezesie, potrzebuje edukacji seksualnej i uznania praw LGBT

Prawa mniejszości seksualnych to nie żadne fanaberie czy przywileje, ale podstawowe prawo do życia – bez strachu, bez prześladowań, do równego traktowania przez instytucje państwa. To linia oddzielająca kraje cywilizowane od pozostałych.

Podobnie jak w USA w latach 60. Civic Rights Movement z Martinem Lutherem Kingiem zmienił Amerykę i doprowadził do pełnego uznania praw obywatelskich Afroamerykanów, tak w Polsce dojdzie, prędzej czy później, do pełnego równouprawnienia i uznania praw obywatelskich mniejszości seksualnych. To jest miara naszego człowieczeństwa, dopiero wtedy obywatelstwo nie będzie kategorią wykluczającą. Dopóki nie przyjmiemy pełnych praw dla homoseksualistów, dopóki traktujemy ich jako obywateli drugiej kategorii, dopóty nie możemy nazywać się pełnowartościową demokracją.

Bezprawnik.pl podaje, że podziemie aborcyjne to w Polsce ok. 80 tys. do 200 tys. nielegalnie usuniętych ciąż rocznie.

Czy tego chcecie, święte ciotki z PiS, dla naszych dzieci? Żeby monopol na rozmowę z młodzieżą o seksie w szkole miał człowiek w sutannie, który przynajmniej teoretycznie z seksem nie ma nic wspólnego, opowiadający kocopały o „strumieniu życia” i szkodliwości prezerwatyw?

