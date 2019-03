Polska wydała na szczyt bliskowschodni ponad 2 mln zł. Amerykanie ani grosza Mimo wielu kontrowersji Polska i USA zorganizowały w lutym szczyt na temat pokoju na Bliskim Wschodzie. Teraz okazuje się, że to nasz kraj poniósł wszystkie koszty tego przedsięwzięcia. W lutym w Warszawie zorganizowana została międzynarodowa konferencja w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Wzięli w niej udział przedstawiciele 62 państw, w tym czołowi politycy ze świata, m.in. wiceprezydent USA Mike Pence, sekretarz stanu USA Mike Pompeo, premier Izraela Benjamin Netanjahu i przedstawiciele niektórych krajów Europy i Zatoki Perskiej. Szczyt był organizowany przez Polskę i USA, ale jak ujawnia Radio ZET, to rząd w Warszawie musiał zapłacić za przygotowanie spotkań. – Szacunkowe koszty ze strony MSZ związane z organizacją globalnego spotkania ministerialnego poświęconego budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie wyniosły 2 233 491,32 złotych – poinformowała Katarzyna Sobiecka, dyrektor biura rzecznika prasowego ministerstwa spraw zagranicznych. Co ciekawe, Sobiecka poinformowała, że kwota może ulec zmianie. To znaczy, że koszty mogły być jeszcze większe. – Zostały pokryte w całości przez stronę polską – dodała przedstawicielka MSZ. Co ważne, duże koszty związane ze szczytem Polska poniosła również za sprawą zabezpieczenia tak ważnej imprezy. Na nogi postawione były służby bezpieczeństwa, w tym straż pożarna, graniczna i policja. Ich przedstawiciele nie informują jednak o dodatkowych tysiącach złotych, jakie z pewnością pochłonęła ich praca. Inne kontrowersje związane ze szczytem dotyczyły zaskakującej postawy przedstawicieli dyplomacji Izraela, a w szczególności szefa rządu Benjamina Netanjahu. Na podstawie doniesień agencyjnych opracowała Anna Głowacka Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.