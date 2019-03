Polski ksiądz zaatakowany na ołtarzu w Edmonton

Dopiero pisaliśmy o ataku nożownika na księdza w Oratorium Św. Józefa w Montrealu – mężczyzna wdarł się z nożem na ołtarz w czasie mszy porannej, ale na szczęście obrażenia księdza nie były poważne.

Tymczasem dowiadujemy się, że dwa tygodnie temu polski ksiądz Marcin Mironiuk został zaatakowany w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Edmonton. Po wieczornej mszy podszedł do niego młody, nieznany mu mężczyzna, obalił go na ziemię i zaczął go dusić.

Spora grupa starszych parafianek ruszyła w obronie księdza. Kobiety zaczęły okładać napastnika laskami, as puścił duszonego kapłana.

Rzeczniczka katolickiej archidiecezji Edmonton Lorraine Turchansky w wywiadzie dla CBC Radio w Edmonton AM powiedziała: „Uderzały go laskami i kazały uwolnić kapłana. Być może, gdyby to byli młodsi ludzie, zamiast rzucić się na pomoc, dzwoniliby na 911, ale w tym przypadku tak nie było”.

Ksiądz nie doznał obrażeń.

Policja z Edmonton potwierdziła, że ​​dochodzenie w sprawie trwa.

Policja opisała podejrzanego jako białego mężczyznę, wzrostu ok. 180 cm i w wieku około 25 lat. Miał krótkie ciemne włosy, ubrany był w czerwoną koszulkę i czarną kurtkę. Pachniał alkoholem, powiedziała policja.

Ojciec Roger Rouleau, proboszcz w parafii katolickiej Świętego Imienia w Vermilion, 190 kilometrów na wschód od Edmonton, doświadczył pozornie podobnego incydentu w niedzielę 24 marca. Po doniesieniach o sytuacji w Montrealu był przerażony tym co się wydarzyło.

Rouleau odprawiał poranną mszę, kiedy mężczyzna wtargnął na ołtarz, powiedziała Turchansky.

Jak się okazało, nie próbował on skrzywdzić księdza. To osoba, która zmaga się z uzależnieniem i szukała pocieszenia. „Jak się okazuje, człowiek, który zbliżał się do ojca Rogera, chciał tylko przytulić się”.

Wszyscy sprawcy tych incydentów to biali mężczyźni, niestabilni emocjonalnie. Incydenty te nie miały charakteru ataków terrorystycznych ani nie były powiązane z żadnymi grupami antykościelnymi.