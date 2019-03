Porady imigracyjne – oszuści i oszukiwani

Imigracja do Kanady – Changing your world…

Prawo naprawdę jest skomplikowane, niezależnie od tego czy wszyscy zgodzą się z tym stwierdzeniem, czy nie. Dla mnie jest to jasne – prawo jest jak puzzle, albo labirynt. Wszystko musi się w stu procentach zgadzać (puzzle), oraz trzeba pokonać wszystkie etapy, zakręty, schody (labirynt), aby dojść do końca procedury i pomyślnie otrzymać pobyt stały, czy jakąkolwiek inną wizę, o którą dada osoba się stara. Teoretycznie każdy może wypełnić jakikolwiek wniosek chce – kwestia czy się kwalifikuje? Jeżeli nie – będzie odmowa, więc… po co w ogóle składać? Lepiej się z góry upewnić, czy warto w ogóle się za to zabierać.

Piszę o tym, ponieważ otrzymuję telefony oraz e-maile od wielu osób zainteresowanych imigracją do Kanady. Bardzo, bardzo duży procent tych osób nie kwalifikuje się na imigrację do Kanady, niestety. Na imigrację do Kanady nie kwalifikuje się… większość ludności na świecie! Każdą sytuację analizuję i piszę (lub mówię) tak jak jest: jest szansa lub jej nie ma. Co jakiś czas kontaktują się ze mną takie osoby, które pomimo że powiedziałam im, iż nie mają szans – zawierzyły jednak swoją sprawę jakimś firmom, które wzięły od nich np. 1000 Euro… i nic nie zostało zrobione. Są to niepotrzebnie wydane pieniądze – jeżeli ktoś otrzymuje poradę prawną, że jest coś niemożliwe, to najpewniej tak jest. Porady prawne od konsultantów imigracyjnych z licencją do wykonywania zawodu z ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council), raczej na pewno są odzwierciedleniem rzeczywistej sytuacji (przynajmniej ja tak robię, jak również wielu moich kolegów i koleżanek po fachu).

Nie tak dawno rozmawiałam z osobą, która była u mnie na konsultacji parę lat temu. Przeanalizowałam wtedy całą sytuację i stwierdziłam, że jeżeli osoba ta otrzyma bardzo wysoką ocenę ze znajomości języka angielskiego (i również z francuskiego), to może zakwalifikuje się i będzie miała szansę imigracji do Kanady. Osoba ta zadzwoniła do mnie pytając czy mogę pomóc w odzyskaniu… dwóch opłat po 1000 Euro! Oczywiście nie mogę pomóc, bo zapłacił jakiejś „firmie” internetowej, która obiecuje gruszki na wierzbie, a znajduje się gdzieś w Europie albo nawet poza nią – może w Indiach czy gdziekolwiek indziej.

Podobna sytuacja miała miejsce z innym moim rozmówcą – zapłacił on również 2 razy po 1000 Euro jakiejś internetowej firmie, innej niż ta wspomniana wyżej. Niestety niepotrzebnie, bowiem człowiek ten zupełnie się nie kwalifikował ponieważ wprawdzie skończył 5-letnie studia magisterskie, to jednak nie otrzymał punktów, bo nie obronił pracy magisterskiej – napisał ją, ale nie podszedł do obrony, czyli tak naprawdę ma tylko skończone liceum. Firma nie odpowiada na jego e-maile – zniknęła, a przedtem, zanim zapłacił, nie było żadnego problemu, aby się z nimi skontaktować. Wręcz przeciwnie – kontakt był nawet bardzo częsty. Szkoda mi osób, które dały się oszukać.

Z drugiej jednak strony musimy pamiętać, że podaż jest na to, na co jest popyt. Chociaż nie zawsze w podaży i popycie jest równowaga. Czasami występują anomalie, jak np. efekt owczego pędu. Warto mu się nie poddawać jeżeli chodzi o inwestowanie w swoją przyszłość – na przykład imigrację do Kanady – i dobrze wybierać tego, kto pomoże do tej imigracji doprowadzić, na przykład, poprzez solidne porady i porządne przygotowanie sprawy imigracyjnej, lub szczerą, uczciwą opinię, jeżeli kandydat na imigranta nie ma szans.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady.

