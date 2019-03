Porwany w Toronto Chińczyk odnaleziony Według policji regionu York 22-letni Chińczyk Wanzhen Lu został zlokalizowany we wtorek wieczorem. Został porwany przez uzbrojonego w sobotę. Zapukał do drzwi domu w Gravenhurst, miasteczku położonym w odległości prawie 200 kilometrów od Toronto, mówi policja. Wanzhen Lu zapukał do domu z prośbą o pomoc, rzecznik prasowy policji regionu York Andy Pattenden powiedział dziennikarzom na konferencji prasowej we wtorek wieczorem. Funkcjonariusze policji prowincji Ontario przybyli do domu i zidentyfikowali Lu, który został zabrany do pobliskiego szpitala w celu opatrzenia drobnych obrażeń. Wcześniej policja podała, że ​​35-letni mężczyzna z Toronto, którego uważa się za zamieszanego w porwanie, został aresztowany. Nazwisko podejrzanego nie zostało podane, ponieważ nie został jeszcze oskarżony. Policja nie powiedziała, czy podejrzany współpracował w dochodzeniu i wzywa pozostałych podejrzanych, by się poddali. Lu został porwany z podziemnego garażu w budynku przy 15 Water Walk Drive, w rejonie autostrady 7 i Birchmount Road, w którym mieszkał, około 18:00 w sobotę. Trzech zamaskowanych mężczyzn, jeden uzbrojony w broń podobną do paralizatora, zbliżyli się do Lu i zmusili go by wsiadł do furgonetki. Ofiara została kilkakrotnie porażona taserem. Czwarty podejrzany został w furgonetce. Dziewczyna porwanego, która była z nim w tym czasie, nie została skrzywdzona i natychmiast powiadomiła o incydencie ochronę, która wezwała policję. Lu jest chińskim studentem studiującym w Kanadzie. W poniedziałek policja znalazła ​​czarnego Dodge’a Caravana przystosowanego dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, który prawdopodobnie był wykorzystany w porwaniu. Był bez tablicy rejestracyjnej. Policja nie została poinformowana o żadnych żądaniach okupu i twierdzi, że musi jeszcze ustalić motyw porwania. Funkcjonariusze skontaktowali się z rodziną Lu, która jest w drodze do Kanady. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.