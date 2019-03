Powodzie, śnieżyce i huraganowy wiatr. Pogodowa bomba cyklonowa w USA Groźna burza zimowa Ulmer – pogodowa bomba cyklonowa – przyniosła nad środkowe Stany Zjednoczone śnieżyce i porywisty wiatr. W Kolorado zginęła jedna osoba. Dziesiątki tysięcy odbiorców nie mają prądu. Pogodowa bomba cyklonowa ma miejsce wtedy, gdy ciśnienie w niżu gwałtownie spada – o co najmniej 24 hektopaskali w ciągu 24 godzin. W przypadku tej burzy ciśnienie spadło między wtorkiem a środą o 33 hPa. W czwartek rano lokalnego czasu centrum burzy znajdowało się nad Iowa i Nebraską. Największe szkody wyrządziła na obszarze Wielkich Równin, ale będzie kontynuować swoją podróż dalej na wschód. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

